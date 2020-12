Imerys : a finalisé l'acquisition de 60% d'Haznedar

Imerys a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 60%, avec des options d'achat du reste du capital, du groupe Haznedar.



Il s'agit d'un fabricant turc de réfractaires et de briques monolithiques de haute qualité, servant les industries sidérurgiques, cimentière et pétrochimique.



Cette activité a généré 64 millions USD de chiffre d'affaires (dont 40 % à l'export) et 17 millions USD d'EBITDA en 2019.



