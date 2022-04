Imerys: activité au 1er trimestre profite de l'inflation des matières premières

Paris (awp/afp) - Le groupe de minéraux et matériaux pour l'industrie Imerys a réalisé un résultat net de 73 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 1,5%, contraint par des réorganisations d'activité, alors que son chiffre d'affaires bondissait de 14%, porté par les hausses de prix des matières premières.

De janvier à mars, Imerys a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, contre 1,058 milliard l'an passé au premier trimestre, et une hausse de 3,4% de son bénéfice d'exploitation, à 188,8 millions d'euros, contre 182,7 millions, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Dans un contexte de forte inflation, l'effet prix d'Imerys s'est accéléré au premier trimestre pour atteindre +11,9% contre +5,9% au dernier trimestre 2021" indique le groupe, qui dit aussi avoir bénéficié d'un effet de change positif significatif de 38 millions d'euros (+3,6%) essentiellement imputable à l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Les volumes de vente, eux, étaient en baisse au premier trimestre d'environ 1%, "résultat de la crise ukrainienne et des sanctions économiques contre la Russie, ainsi que des confinements locaux en Chine en raison de la résurgence de la pandémie".

Depuis le début du conflit, le groupe a suspendu ses activités dans ses deux sites de production en Ukraine qui généraient un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros, et a relocalisé ses 240 salariés "dans des lieux plus sûrs et des pays voisins".

Par ailleurs, Imerys, qui ne dispose pas d'actifs industriels en Russie, a mis fin à ses activités dans ce pays, qui représentaient 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

Sans les détailler, le groupe a aussi indiqué avoir mis en place "des mesures pour compenser l'inflation croissante des coûts énergétiques", qui représentaient 10% de la structure de ses coûts l'an passé.

Conséquence des pénuries d'approvisionnement en matières premières stratégiques pour l'industrie européenne automobile liées au conflit ukrainien, Imerys a annoncé qu'il prévoyait d'investir 80 millions d'euros cette année pour construire une ligne de production supplémentaire de noir de carbone dans son usine de Willebroek en Belgique et une nouvelle ligne de graphite synthétique à Bodio en Suisse.

Des contrats long terme ont été signés pour "répondre à la demande croissante des industries de batteries lithium-ion et des piles à combustible" indique le groupe, un des leaders du marché des additifs conducteurs pour les batteries automobiles.

Imerys prévoit aussi d'investir 40 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine en Chine pour produire des talcs de spécialité destinés à l'allègement des polymères dans l'industrie automobile, un sujet phare de la transition écologique.

afp/rp