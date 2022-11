Imerys : affiche une solide performance financière au troisième trimestre et confirme sa prévision d'EBITDA courant pour 2022

Le chiffre d'affaires du segment Minéraux de Performance progresse de 13,2 % à périmètre et taux de change constants sur les neuf premiers mois de 2022. Sur la base des données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 17,8 % et intègre un effet de change positif de 120 millions d'euros (+6,6 %).

Le chiffre d'affaires Amériques s'inscrit en hausse de 13,0 % à périmètre et taux de change constants sur les neuf premiers mois de l'exercice, dont 18,0 % au troisième trimestre, l'ensemble des marchés ayant été bien orienté.

Le chiffre d'affaires Europe, Moyen-Orient et Afrique a augmenté de 16,0 % à périmètre et taux de change constants sur les neuf premier mois de l'exercice et de 23,5 % au troisième trimestre. Cette croissance a bénéficié de nouvelles hausses des prix de vente pour compenser les coûts de l'énergie. Alors que la dynamique des céramiques et solutions pour les biens de consommation est restée positive au troisième trimestre 2022, la demande de peinture est demeurée atone après la reprise de 2021 ; le plastique et le papier sont quant à eux restés atones en Europe.

Les confinements locaux instaurés en Chine ont pesé sur la performance dans la région Asie-Pacifique, où le chiffre d'affaires a progressé de 11,3 % à périmètre et taux de change constants dans les neuf premiers mois de l'année 2022. Au troisième trimestre (+15,2 %), les ventes du secteur de l'énergie mobile ainsi que des minéraux de spécialité ont continué à progresser ; les solutions de filtration, papier et carton ont elles aussi affiché de bonnes performances tandis que la demande de céramique fléchissait.

Réfractaires, Abrasifs & Construction (34 % du chiffre d'affaires consolidé)

T3 2021 T3 2022 Variation à Données trimestrielles non 9M 2021 9M 2022 Variation à PCC au T3 auditées PCC sur 9M 2021 (millions d'euros) 2021 306 362 +9,8 % Chiffre d'affaires Réfractaires, 913 1 105 +14,9 % Abrasifs & Construction 0 0 - Éliminations & autres (6) 0 - 306 362 +9,9 % Chiffre d'affaires total 907 1 105 +15,7 %

Conformément à la norme IFRS 5, le l'activité Solutions de Haute Température est classée dans les opérations abandonnées en 2022 et 2021 et n'est plus comptabilisée dans les données publiées du segment. Le chiffre d'affaires de la branche Réfractaires, Abrasifs & Construction s'est inscrit en hausse de 21,1 % sur la base des données publiées; il intègre un effet de change favorable de 52 millions d'euros (+5,7 %) et un effet de périmètre négatif de 3 millions d'euros (-0,4 %). Le chiffre d'affaires a progressé de 14,9 % à périmètre et taux de change constants sur les neuf premiers mois de l'année 2022, tiré par les hausses de prix passées sur tous les segments de marché pour compenser l'inflation, particulièrement dans l'énergie. Comme prévu, la croissance organique a décéléré au troisième trimestre 2022 (+9,8 %), sous l'effet du ralentissement de la croissance des marchés des réfractaires et abrasifs en Europe, qui s'est traduite par une baisse des volumes. Les ventes pâtissent aussi de la crise en Russie et en Ukraine, ainsi que des confinements locaux en Chine où cette activité est très présente. Les solutions pour la construction et les infrastructures ont été résilientes au troisième trimestre. En Inde, la nouvelle usine de Vizag, qui produit des réfractaires et liants de spécialité, a continué de monter en régime.