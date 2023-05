Imerys améliore son bénéfice au premier trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe de minéraux industriels Imerys a réalisé un résultat net en hausse de 39% au premier trimestre, sur un chiffre d'affaires en léger recul de 1,6% par rapport aux trois premiers mois de 2022, sous l'effet de la faiblesse des activités industrielles en Europe et aux Etats-Unis.

De janvier à mars, Imerys, qui exploite des gisements de plus de 30 minéraux différents allant du zirconium au talc, a réalisé un bénéfice de 101 millions d'euros contre 73 millions l'an passé, sur un chiffre d'affaires de 997 millions d'euros contre 1,013 milliard au premier trimestre 2022, selon un communiqué du groupe diffusé mardi soir.

Le directeur général Alessandro Dazza a jugé ce résultat "solide" malgré un "contexte économique peu porteur" marqué par la "poursuite du destockage" des clients du groupe et la "faible demande sur plusieurs marchés, en particulier celui de la construction en Europe et aux Etats-Unis".

Imerys, qui envisage d'exploiter en 2028 dans le Massif Central l'une des plus grandes mines européennes de lithium, composant essentiel des batteries pour voitures électriques, a fini "les études de cadrage" du projet, première étape pour parvenir "courant 2024" aux études de faisabilité préliminaires, a indiqué à l'AFP le directeur financier Sébastien Rouge.

Le groupe envisage de prendre la décision d'investissement pour un premier pilote industriel en 2024. Celle-ci serait mise en production en 2025. L'usine commerciale pourrait être lancée fin 2026 pour un démarrage éventuel en 2028, a précisé M. Rouge.

Sur la conjoncture générale des marchés de l'industrie lourde, où sont situés ses principaux clients, le groupe envisage "un marché assez faible" au cours des prochains mois en Europe et aux Etats-Unis, mais une "reprise économique en Chine dans l'industrie et l'automobile" a indique M. Rouge.

"En particulier nous anticipons une reprise importante dans l'énergie mobile" a-t-il dit: c'est-à-dire les composants de batteries électriques lithium-ion.

En Europe, où plusieurs usines de batteries doivent ouvrir dans les mois à venir, le groupe a ainsi augmenté ses capacités de production dans ses deux sites qui produisent du noir de carbone et du graphite de synthèse, situées respectivement en Belgique et en Suisse.

"Dans ce contexte volatile et incertain, Imerys restera concentré sur la gestion des coûts et de la trésorerie afin de protéger sa rentabilité, tout en continuant à progresser dans son plan stratégique vers ses objectifs de croissance organique et de marge d'exploitation Ebitda courant à moyen terme", indique le groupe.

Au premier trimestre, la marge d'exploitation Ebitda était de 15,1%, soit moins qu'au premier trimestre 2022 (15,4%) mais supérieure à celle du 4e trimestre 2022 (14,8%) "dans des conditions de marché similaires".

afp/rp