Imerys : bien orienté avec une cession d'actifs en vue

Imerys s'adjuge 2%, après son entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession d'actifs produisant des matériaux servant les marchés du papier, qui seraient vendues pour une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros.



La cession de ces activités, qui emploient environ 950 employés et ont généré 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, devrait se conclure courant 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, dont les approbations réglementaires.



'La cession de Calderys et maintenant du papier marque le lancement des grandes manoeuvres et devrait enfin permettre de réveiller la belle endormie pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs', réagit Oddo, qui réaffirme son opinion 'surperformance'.



