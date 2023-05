Imerys : conclut un partenariat à long terme avec TotalEnergies pour la production d'énergie renouvelable sur son site du comté de Santa Barbara

Le site industriel de Lompoc, vieux de 130 ans, entre dans une nouvelle ère de développement durable et de gestion intelligente de l'énergie grâce à une solution solaire et de stockage par batterie de TotalEnergies

HOUSTON et LOMPOC, Californie, 16 mai 2023 - Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, collabore avec TotalEnergies pour installer un système solaire à grande échelle associé à un système de stockage d'énergie par batterie sur son site de Lompoc, dans le comté de Santa Barbara, en Californie, dans le cadre d'un contrat de services énergétiques à long terme. Ce projet est conforme à l'engagement d'Imerys de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses installations et permettra d'éliminer environ 7 000 tonnes d'émissions de CO₂ par an.

TotalEnergies installera, entretiendra et exploitera sur son site de Lompoc un réseau de panneaux solaires au sol d'approximativement 15 MWcc et un système de stockage d'énergie de 7,5 MWh pour le compte d'Imerys, dans le cadre d'un contrat de services d'achat et de stockage d'électricité d'une durée de 25 ans.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la feuille de route d'Imerys en matière de décarbonation, conformément à son engagement de s'aligner sur la trajectoire 1,5°C. Imerys s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de CO₂ de 42 % en termes absolus (téqCO₂) d'ici à 2030, avec 2021 comme année de référence, conformément aux exigences de l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Le site industriel de Lompoc a commencé ses activités d'extraction et de traitement de la diatomite dans les années 1890. La nouvelle installation de production d'énergie renouvelable couvrira 50 % de la demande actuelle en énergie électrique du site.

« Ce projet illustre l'approche d'Imerys en matière de réduction des émissions de CO₂ et nous permet de produire une énergie propre et intelligente dans l'ensemble de nos usines en Amérique. Il s'agit d'une étape cruciale dans la lutte contre le changement climatique et dans la gestion de l'énergie que nous achetons dans la région. Nous continuons à investir et à développer des produits à faible teneur en carbone pour nos clients, ainsi qu'à extraire et à transformer les minéraux de manière responsable et durable », commente Jim Murberger, vice-président d'Imerys chargé des minéraux de performance pour la région Amériques.

L'équipe de TotalEnergies Distributed Generation USA s'est d'abord rapprochée d'Imerys pour évaluer les sites américains de la société qui présentaient la plus grande viabilité pour l'énergie solaire. Dans le cadre de l'accord PPSSA, TotalEnergies financera, installera et exploitera entièrement le système « solaire plus stockage » de la centrale de Lompoc, sans coût initial pour Imerys.

« Nous sommes toujours déterminés à aider Imerys à atteindre ses objectifs de durabilité avec des projets dans le monde entier, et désormais avec une attention particulière pour ses activités aux États-Unis », déclare Eric Potts, Directeur général de TotalEnergies Distributed Generation USA. « TotalEnergies est fière d'être l'un des partenaires de transition énergétique d'Imerys, et nous félicitons l'entreprise d'investir dans l'énergie solaire et le stockage de l'énergie pour réduire son impact environnemental. »

TotalEnergies dispose actuellement d'une capacité solaire signée de plus de 1 GW avec plus de 500 entreprises et organismes publics dans le monde. Le déploiement de cette capacité devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2023.

Le système solaire plus stockage sur le site de Lompoc d'Imerys, qui devrait être pleinement opérationnel dans trois ans, est doté d'un système photovoltaïque à axe unique fixé au sol avec des modules bi-faciaux destinés à maximiser la production d'énergie. Il produira environ 30 000 000 kWh par an.



***

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros et 14 000 employés en 2022. Imerys fournit des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée à un grand nombre de secteurs, des industries de transformation aux biens de consommation. Le Groupe s'appuie sur sa compréhension des applications, ses connaissances technologiques et son expertise en science des matériaux pour proposer des solutions reposant sur la valorisation de ses ressources minérales, de ses minéraux synthétiques et de ses formulations. Les solutions d'Imerys apportent des propriétés essentielles aux produits des clients et à leurs performances, notamment la résistance à la chaleur, la dureté, la conductivité, l'opacité, la durabilité, la pureté, la légèreté, la filtration, l'absorption et l'hydrofugation. Imerys est déterminé à se développer de manière responsable, notamment en favorisant l'émergence de produits et de procédés respectueux de l'environnement.

TotalEnergies construit un portefeuille d'activités dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables pour réaliser son ambition d'atteindre le net zéro d'ici à 2050. À la fin de l'année 2022, la capacité brute installée de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies s'élevait à près de 17 GW. TotalEnergies poursuivra le développement de cette activité pour atteindre 35 GW de capacité brute de production à partir de sources renouvelables et de stockage d'ici 2025, puis 100 GW d'ici 2030, avec l'objectif de figurer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d'électricité à partir d'énergie éolienne et solaire.

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et fourniture d' énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent en faveur d'une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies place le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et de ses opérations pour contribuer au bien-être des populations.



Imerys Contacts

Mathieu Gratiot: Media and Crisis Communication Director - mathieu.gratiot@imerys.com

TotalEnergies Contacts

Marie Maitre: Head of External Relations U.S. - marie.maitre@totalenergies.com



Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » ou « Compagnie » dans le présent document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées contrôlées directement ou indirectement par TotalEnergies SE. De même, les mots « nous », « notre » et « nos » peuvent également être utilisés pour désigner ces entités ou leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des entités juridiques distinctes. Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prospectives qui reposent sur un certain nombre de données économiques et d'hypothèses formulées dans un environnement économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes à l'avenir et sont soumises à un certain nombre de facteurs de risque. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales n'est tenue de mettre à jour publiquement les informations ou déclarations prospectives, les objectifs ou les tendances contenus dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Les informations concernant les facteurs de risque susceptibles d'affecter les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont fournies dans le document de référence universel le plus récent, dont la version française est déposée par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et dans le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.