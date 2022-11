Imerys : confirme ses objectifs annuels

Imerys a enregistré au troisième trimestre un Ebitda courant en augmentation de 14,9 %, à 193 millions d’euros. Il a progressé de 10,2 % à 568 millions d’euros sur les neuf premiers mois. La société a généré un chiffre d'affaires en hausse de 20,8 % à 1,116 milliard d'euros au troisième trimestre. Le spécialiste des minéraux de spécialité affiche un croissance organique de 13,3 % (progression de 14 % sur les neuf premiers mois de 2022), " fruit de la politique de prix face aux pressions inflationnistes sur les coûts ".



Alessandro Dazza, Directeur général a déclaré : " Alors que la tendance à la baisse de la demande devrait se prolonger, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre prévision d'Ebitda courant 2022 grâce à la poursuite de la discipline sur les prix et de la gestion rigoureuse des coûts. La cession envisagée de nos actifs servant les marchés du papier et l'annonce récente d'un important projet d'exploitation de lithium représentent deux étapes clés dans la stratégie de développement du groupe sur les minéraux de spécialité à forte croissance. "



Imerys vise un Ebitda courant pour l'année 2022 compris entre 690 et 710 millions d'euros.



Le groupe présentera son plan de développement 2023-2025 lors d'une journée investisseurs le 7 novembre 2022.