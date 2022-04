Imerys : delivers solid performance in the first quarter 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, 28 avril 2022

Imerys affiche une solide performance au premier trimestre 2022

● Le chiffre d'affaires s'élève à 1 211 millions d'euros, en hausse de 14,4 % par rapport à l'année dernière

● Effet prix positif : +12 % au premier trimestre par rapport à l'exercice précédent, dans un environnement fortement inflationniste

● Hausse de l'EBITDA courant à 189 millions d'euros (+ 3,4 % par rapport à l'année dernière)

● Hausse de 3,9 % du résultat courant net à 76 millions d'euros

● Lancement de nouveaux projets de développement dans le marché en pleine croissance de la mobilité verte

Alessandro Dazza, Directeur général : « Au premier trimestre 2022, Imerys a continué d'entreprendre des projets porteurs de croissance future et de profiter de sa position de leader sur des marchés tels que la construction durable et la mobilité verte. La performance opérationnelle du Groupe est restée solide dans un environnement macroéconomique plus contrasté lié au conflit en Ukraine. Bien qu'Imerys ait une faible exposition directe à l'Ukraine et à la Russie, les conséquences de la situation actuelle exacerbent l'inflation, notamment les coûts de l'énergie, et perturbent les chaînes d'approvisionnement de certains secteurs clés dans lesquels le Groupe opère. Dans ce contexte, Imerys s'attache à maintenir ses performances en privilégiant la gestion des coûts et en garantissant l'approvisionnement de ses clients. »

Résultats consolidés 1 (en millions d'euros)

Chiffre d'affaires Croissance organique (PCC) EBITDA courant

Marge d'EBITDA courant Résultat opérationnel courant Marge opérationnelle courante Résultat opérationnel

Résultat courant net, part du Groupe Résultat net, part du Groupe Résultat courant net, par action 2

T1 2021 T1 2022 Variation (%) 1 058,5 1 210,7 + 14,4 % + 6,3 % + 11,3 % - 182,7 188,9 + 3,4 % 17,3 % 15,6 % - 116,3 120,7 + 3,8 % 11,0 % 10,0 % - 114,5 115,7 + 1,0 % 73,3 76,1 + 3,9 % 72,0 73,1 + 1,5 % 0,87 € 0,90 € + 3,9 %

1 La définition des indicateurs alternatifs de performance est donnée dans le glossaire à la fin du communiqué de presse.

2 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : 84 638 663 au premier trimestre 2022 contre 84 684 525 au premier trimestre 2021.

1

Point sur les projets de développement

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Imerys annonce trois importants projets d'investissement visant à répondre à la forte demande pour ses solutions de minéraux de spécialité dans les domaines de la mobilité verte, de l'électronique et de l'énergie.

Poursuite du développement d'additifs conducteurs de haute qualité pour l'énergie mobile

Le Groupe prévoit d'investir 80 millions d'euros dans la construction d'une ligne de production supplémentaire de noir de carbone de haute pureté dans son usine de Willebroek, en Belgique, et d'une nouvelle ligne de graphite synthétique de spécialité à Bodio, en Suisse. Ces nouvelles capacités de production, pour lesquelles des contrats long terme ont été déjà signés avec des clients, permettront de répondre à la demande croissante des industries des batteries lithium-ion et des piles à combustible.

Dans le cadre de ses efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Imerys est également en négociation finale avec un opérateur de réseau et producteur d'énergie de premier plan pour l'installation d'une unité de récupération d'énergie dans son usine de Willebroek, où la nouvelle ligne de production devrait être opérationnelle au dernier trimestre 2023.

Ces nouveaux projets de développement s'ajoutent aux 100 millions d'euros déjà investis au cours des deux dernières années pour faire face à la forte croissance du marché des véhicules électriques (VE) dans le monde. Imerys est le leader du marché des additifs conducteurs pour les batteries Lithium-ion.

Une nouvelle usine de solutions minérales pour l'allègement des polymères en Asie

Imerys prévoit d'investir 40 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine en Chine en vue de produire des talcs de spécialité destinés à l'allègement des polymères dans l'industrie automobile. Les produits HAR® à haut coefficient de forme d'Imerys utilisent un procédé breveté qui offre aux thermoplastiques techniques une plus grande stabilité dimensionnelle, une rigidité exceptionnelle et une grande résistance aux chocs. La nouvelle usine sera située à côté d'une usine existante de production de carbonates d'Imerys, ce qui permettra d'optimiser de façon significative les dépenses et les synergies opérationnelles.

Avec cet investissement, Imerys se prépare à saisir les opportunités de croissance offertes par l'industrie des véhicules électriques en Asie : ses solutions minérales sont essentielles pour permettre aux fabricants internationaux et locaux de produire des pièces automobiles plus fines et plus légères. Cette légèreté contribue à améliorer l'autonomie des batteries et à réduire les émissions de CO2, sans compromettre les normes de sécurité et l'esthétique. La mise en service de la nouvelle usine est prévue pour le début de l'année 2023.

Clôture de la cession des actifs kaolin en Amérique du Nord

Le 1er mars, Imerys a finalisé la vente à Thiele Kaolin Company, l'un des principaux producteurs mondiaux de kaolin transformé, de certains actifs et ressources minières nord-américains fournissant du kaolin hydraté aux marchés du papier et de l'emballage. Ces actifs, qui font partie du segment d'activité Minéraux de Performance Amériques, affichent un chiffre d'affaires d'environ 74 millions de dollars en 2021.

Impact de la crise en Ukraine

Le conflit en Ukraine et les sanctions internationales contre la Russie devraient avoir un impact direct limité sur l'activité d'Imerys. Le montant total du chiffre d'affaires réalisé en 2021 en Russie et en Ukraine s'élève à environ 1,5 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. La valeur nette des actifs dans ces pays représente moins de 0,5 % du total des capitaux employés du Groupe.

Imerys a suspendu ses activités dans ses deux sites de production en Ukraine depuis le début du conflit. Ces opérations ont généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2021. Le Groupe s'est engagé à soutenir financièrement et matériellement ses 240 employés, ainsi que leurs familles, qui ont été relocalisés dans des lieux plus sûrs en Ukraine et dans les pays voisins. Imerys travaille également en étroite collaboration avec la Croix-Rouge, afin d'apporter une aide à la population locale.

Par ailleurs, le Groupe a décidé de mettre fin à ses activités en Russie, qui représentaient 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2021. Imerys ne dispose pas d'actifs industriels dans le pays.

Le Groupe a mis en place des mesures afin de compenser l'inflation croissante des coûts énergétiques, qui représentaient 10 % de la structure de coûts du Groupe en 2021.

Perspectives

Compte tenu de la persistance d'une inflation élevée et d'un environnement économique et géopolitique incertain, le maintien d'une discipline tarifaire et d'un contrôle rigoureux des coûts reste une priorité essentielle. Alors que les perspectives macroéconomiques mondiales sont revues à la baisse, le potentiel de croissance à long terme du Groupe reste intact, soutenu par de nouveaux projets d'investissement sur des marchés à forte croissance, une gestion active du portefeuille d'activités et la transition écologique en cours, qui verra le remplacement progressif des produits les moins respectueux de l'environnement par les solutions à base de minéraux naturels.

ANALYSE DES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2022

Chiffre d'affaires

Données trimestrielles non auditées

(en millions d'euros)

Premier trimestre

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 211 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 11,3 % par rapport à l'année précédente, à périmètre et taux de change constants au premier trimestre 2022. Les volumes de ventes du Groupe sont en baisse d'environ 1 %, résultat de la crise ukrainienne et des sanctions économiques internationales contre la Russie, ainsi que des confinements locaux en Chine en raison de la résurgence de la pandémie de la Covid-19.

Dans un contexte de forte inflation, l'effet prix d'Imerys s'est accéléré au premier trimestre 2022 pour atteindre + 11,9 %, contre + 5,9 % au dernier trimestre 2021.

Ce chiffre d'affaires intègre un effet de change positif significatif de 38 millions d'euros (+ 3,6 %), essentiellement imputable à l'appréciation du dollar américain par rapport à ̀ l'euro. L'effet périmètre est négatif, à 9 millions d'euros, lié principalement aux récentes cessions.

EBITDA courant

Données trimestrielles non auditées (en millions d'euros)

Premier trimestre Marge

2021 2022 Var. 183 189 + 3,4 % 17,3 % 15,6 % -

L'EBITDA courant a bénéficié au premier trimestre 2022 d'un fort effet prix (134 millions d'euros), qui a compensé l'augmentation des coûts variables, conséquence d'une inflation extrêmement élevée sur tous les facteurs de production. L'effet de change est positif à 15 millions d'euros.

Résultat courant net

Le résultat courant net, part du Groupe, s'élève à 76 millions d'euros, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'an dernier. Le résultat financier net est négatif, à 9 millions d'euros. La charge d'impôts de 30 millions d'euros correspond à un taux d'imposition effectif de 27,0 %. Le résultat courant net, part du Groupe, par action ressort à 0,90 euros, soit une hausse de 3,9 %.

Résultat net

Le résultat net, part du Groupe, s'élève à 73 millions d'euros au premier trimestre 2022. Cela inclut -3 millions d'euros d'autres produits et charges, après impôts, principalement dus aux coûts d'acquisition et de cession et à des réorganisations ciblées d'activités.

PERFORMANCES PAR SEGMENT

Minéraux de performance (53,5 % du chiffre d'affaires consolidé)

Données trimestrielles non auditées

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires Amériques

Chiffre d'affaires Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

Chiffre d'affaires Asie-Pacifique (APAC)

Éliminations

Chiffre d'affaires total

T1 2022

Variation à PCC /T1 2021

262 310 141 (55) 659

+ 6,3 %

+ 8,5 %

+ 3,5 % -

+ 6,5 %

Le chiffre d'affaires du segment Minéraux de Performance a progressé de 6,5 % à périmètre et taux de change constants au premier trimestre 2022. Sur la base des données publiées, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 10,4 % intégrant un effet de change positif de 28 millions d'euros (+ 4,6 %) et un effet de périmètre négatif de 5 millions d'euros (- 0,9 %).

Le chiffre d'affaires de la zone Amériques a augmenté de 6,3 % à périmètre et taux de change constants, en dépit de problèmes de logistique persistants (indisponibilité des containers, congestion des ports américains) qui ont généré un carnet de commandes significatif. L'activité était soutenue par les ventes de céramiques au secteur de la construction, et par les marchés de la filtration et de l'agriculture dans le secteur des biens de consommation.

Le chiffre d'affaires de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique a augmenté de 8,5 % à périmètre et taux de change constants. La croissance des solutions pour la céramique, la filtration et les sciences de la vie a été compensée par la faiblesse des ventes aux marchés du papier graphique et de l'automobile, qui a souffert de problèmes d'approvisionnement en câbles métalliques en raison du conflit en Ukraine, en plus de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le chiffre d'affaires en Asie-Pacifique s'est inscrit en hausse de 3,5 % à périmètre et taux de change constants en raison de confinements locaux en Chine. Le marché des solutions carbone pour l'énergie mobile est resté dynamique ; les marchés du papier et de l'emballage, des céramiques et de la filtration ont été bien orientés.

Matériaux & Solutions de Haute Température (46,5 % du chiffre d'affaires consolidé)

Données trimestrielles non auditées

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires Solutions de Haute Température

Chiffre d'affaires Réfractaires, Abrasifs & Construction

Éliminations

Chiffre d'affaires total

Le chiffre d'affaires réalisé́ par le segment Matériaux & Solutions de Haute Température a progressé de 17,0 % au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants. Sur la base des données publiées, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 19,9 % intégrant un effet de change favorable de 15 millions d'euros (+ 3,1 %) et un effet de périmètre légèrement négatif de 3 millions d'euros (- 0,7 %).

Le chiffre d'affaires des Solutions de Haute Température, à destination du secteur de la sidérurgie, du thermique et des réfractaires, a progressé de 16,6 % à périmètre et taux de change constants, soutenu par la hausse des prix. L'activité a continué de bénéficier de diverses initiatives commerciales et de marchés sous-jacents bien orientés. Haznedar, un fabricant de monolithes et de briques réfractaires de haute qualité en Turquie, acquis en décembre 2020, a réalisé un trimestre record.

Le chiffre d'affaires de l'activité́ Réfractaires, Abrasifs & Construction s'est inscrit en hausse de 17,4 % à périmètre et taux de change constants au premier trimestre 2021, tiré par l'augmentation des prix sur tous les segments de marché. Les volumes se sont bien tenus et se comparent favorablement aux tendances du marché. En Inde, la nouvelle usine de Vizag, qui produit des réfractaires et des liants de spécialité, a poursuivi sa montée en puissance.

Point sur la procédure de « Chapter 11 » des entités talc nord-américaines

Les entités talc nord-américaines, les représentants des plaignants actuels, et potentiels futurs plaignants et d'autres parties prenantes à la procédure de "Chapter 11" sont toujours engagés dans une médiation approuvée par le tribunal compétent afin de parvenir à un plan révisé de réorganisation qui pourrait obtenir la majorité requise de 75 % des plaignants. Le Groupe continue de considérer que le solde de la provision passée dans ses états financiers à fin 2021 est suffisant pour couvrir les conséquences financières attendues de la procédure de "Chapter 11".

Webcast sur les résultats du premier trimestre 2022

Le communiqué de presse peut être consulté sur le site internet du Groupe www.imerys.com. Imerys organisera un webcast en direct à 9h (CET) le 29 avril 2022 pour présenter les résultats du premier trimestre 2022, accessible sur le site internet du Groupe www.imerys.com.

Calendrier financier