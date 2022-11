Imerys dévoile son plan pour dégager une marge d'Ebitda courant de 18% à 20% en 2025

(Actualisation: précisions sur le plan stratégique d'Imerys, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de minéraux industriels Imerys a annoncé lundi son plan stratégique pour les années 2023 à 2025, qui doit lui permettre d'atteindre notamment une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant comprise entre 18% et 20% d'ici trois ans.

Dans un communiqué, Imerys a indiqué aborder "une nouvelle phase de son développement" avec l'ambition d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025, "grâce à des investissements stratégiques dans des marchés à forte croissance". Ces marchés sont, selon l'industriel, "alignés sur trois grandes tendances : la mobilité verte et l'énergie, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation".

Grâce à un profil de croissance amélioré, Imerys prévoit de faire progresser sa marge d'Ebitda courant dans une fourchette de 18% à 20% d'ici à 2025, alors qu'elle devrait s'établir à 16,5% cette année. "L'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efficience opérationnelle, à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles", aideront le groupe à atteindre cette nouvelle cible.

Des investissements de 400 millions d'euros par an

Entre 2023 et 2025, Imerys compte également investir autour de 400 millions d'euros par an, s'appuyant sur une robuste génération de trésorerie et sur le produit attendu des cessions d'actifs en cours. Environ 40% de cette enveloppe seront consacrés à la construction de nouvelles capacités de production dans les marchés en forte croissance, comme le lithium.

Imerys a fait part fin octobre de sa volonté de devenir un acteur majeur du lithium en Europe avec le projet Emili sur son site français de Beauvoir, dans l'Allier. "Dans l'hypothèse où le projet est achevé dans les temps, Imerys vise une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028", a rappelé le groupe lundi.

En parallèle de ces investissements, Imerys entend maintenir "un rendement attractif pour ses actionnaires". La société prévoit de faire évoluer son dividende au même rythme que son bénéfice net par action au cours des trois prochaines années et de réaliser des rachats de titres en cas de contexte jugé "opportun".

Peu après l'ouverture de la Bourse de Paris, l'action Imerys cédait 0,3%, à 40,12 euros.

