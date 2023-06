Imerys : et E.ON font équipe pour construire une installation de récupération d'énergie à Willebroek

Ce projet constue une étape importante dans le cadre de la producon durable du noir de carbone à Willebroek et s'inscrit dans les ambions d'Imerys d'améliorer la geson environnementale dans toutes ses acvités. Nous sommes heureux de collaborer avec E.ON dans le cadre de ce projet, pour le bien de l'usine à Willebroek, mais aussi de l'environnement et de la collecvité locale »,

L'installaon de récupéraon d'énergie sera construite et exploitée par E.ON Power Plants Belgium, une filiale à 100% d'E.ON SE. Le début des opéraons commerciales est prévu au second semestre de 2025. La fourniture d'électricité à Imerys est assurée par un accord à long terme entre les deux sociétés.

E.ON construira une installaon de récupéraon d'énergie à la pointe de la technologie sur le site d'Imerys afin de valoriser pleinement le contenu énergéque du syngas en produisant de la vapeur. L'installaon produira de l'électricité dans une turbine à vapeur d'une capacité maximale de 29 MW. En plus de répondre aux besoins locaux d'Imerys, l'électricité produite par la nouvelle centrale sera fournie au réseau public et couvrira l'équivalent de la consommaon de 40 000 ménages. E.ON étudiera également dans un avenir proche la possibilité d'uliser la chaleur résiduelle de la centrale électrique comme source de chaleur pour mere en place un éventuel réseau de chauffage urbain.

Imerys est leader mondial en producon d'addifs conducteurs de qualité qui sont essenels pour la fabricaon des baeries lithium-ion et des polymères techniques. Au vu de la progression rapide de la mobilité électrique et de la demande croissante de baeries lithium sur le plan internaonal, Imerys a récemment décidé d'augmenter sa producon de noir de carbone de haute qualité en Belgique et d'opérer non plus deux, mais quatre lignes de fabricaon. Présentant une conducvité électrique élevée, le noir de carbone est ulisé pour améliorer la qualité et la durée de vie des baeries lithium. Le processus de producon libère de la chaleur, mais aussi des quantés importantes de syngas. Ce syngas, qui conent de fortes concentraons d'hydrogène et de monoxyde de carbone, est actuellement brûlé dans une unité de postcombuson thermique avec une perte énergéque.

Manfred Wirsing, Managing Director d'E.ON Energy Projects ajoute : « Avec l'aide d'Imerys, nous allons améliorer l'efficacité énergéque du site de producon. L'avantage environnemental est double, puisque le noir de carbone produit est principalement ulisé pour fabriquer des baeries lithium-ionqui jouent un rôle important dans la transion vers une mobilité électrique, et en plus, la récupéraon de l'énergie générée par les effluents gazeux permet de produire de l'électricité. L'environnement est donc gagnant sur toute la ligne. Je suis ravi qu'avec ce projet exemplaire, nous soyons pleinement alignés sur la stratégie de croissance d'E.ON et contribuons à décarboner les opéraons et les processus de nos clients avec des soluons durables. »

Impact posif sur l'environnement

Imerys et E.ON accordent toutes deux une place de choix à la durabilité. D'une part, l'électricité produite par la centrale de récupéraon d'énergie permera d'éviter la libéraon de plus de 25 000 tonnes d'émissions de carbone générées chaque année par les installaons classiques de producon d'électricité (basé sur les émissions de CO2 moyennes engendrées par la producon d'électricité en Flandre). D'autre part, ce projet contribuera, par le biais d'un traitement des fumées (par exemple systèmes DeNOx et DeSOx), à améliorer la qualité de l'air au niveau local grâce à la réducon des émissions de soufre et d'azote.

À propos d'Imerys

Fournisseur leader mondial de spécialités minérales pour l'industrie, Imerys a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros avec 14 000 collaborateurs. Imerys développe des soluons foncvonnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs allant des industries manufacturières aux biens de consommaon. Le Groupe se base sur ses connaissances techniques et en applicaons ainsi que sur son experse en science des matériaux pour fournir des soluons fondées sur ses ressources minérales, ses minéraux synthéques et ses préparaons. Elles apportent toutes des propriétés essenelles aux produits et aux performances des clients : résistance à la chaleur, solidité, conducvité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtraon, absorpon ou encore imperméabilité. Imerys est bien déterminée à se développer de manière responsable, notamment en favorisant des produits et des processus plus respectueux de l'environnement.

À propos d'E.ON

E.ON est une société internaonale privée du secteur de l'énergie basée à Essen, en Allemagne, dont les acvités sont axées sur les réseaux d'énergie et les soluons clients. En tant que l'une des plus grandes entreprises énergéques d'Europe, E.ON joue un rôle de premier plan dans la concepon d'un monde énergéque vert, numérique et décentralisé. Près de 75 000 collaborateurs développent et vendent des produits et des soluons pour des clients résidenels, commerciaux et industriels. Plus de 47 millions de clients acquièrent de l'électricité, du gaz, des produits numériques ou des soluons pour

l'électromobilité, l'efficacité énergéque et la protecon du climat auprès d'E.ON.Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eon.com.

E.ON Power Plants Belgium est spécialisée dans le développement, la construcon, le financement et l'exploitaon d'installaons de producon locale d'électricité et de chaleur. Basée à Malines, E.ON veille principalement à développer des soluons énergéques pour de grands clients industriels. Pour l'instant, E.ON Power Plants Belgium gère des installaons chez Oleon à Ertvelde, chez Promat (Etex Building Performance) à Tisselt et chez Dow Benelux à Terneuse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eon.be.

En savoir plus (presse uniquement) :

Tom De Bruyckere (E.ON): +32 (476) 45 15 03

Mathieu Graot (Imerys): +33 (0)7 87 53 46 60