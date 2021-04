Imerys: la reprise soutient la hausse des ventes et des bénéfices

Paris (awp/afp) - Le groupe de minéraux industriels Imerys a enregistré un bénéfice net en hausse de près de 64% à 72 millions d'euros au premier trimestre, soutenu par des ventes et des marges en hausse grâce à la reprise de ses marchés finaux, a-t-il annoncé jeudi.

Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 1,06 milliard d'euros, en hausse de 2,9%, selon un communiqué. A périmètre et changes constants, la croissance organique s'établit à 6,3%.

Les changes ont eu un impact négatif, lié à la baisse du dollar américain face à l'euro, mais en termes de périmètre, le groupe a enregistré une contribution positive de plusieurs acquisitions récentes.

Imerys a bénéficié de sa politique de maîtrise des coûts, qui a contribué à la progression de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant, à 182,7 millions d'euros (+10,9%). La marge d'Ebitda courant atteint ainsi 17,3%, soit une hausse de 1,3 point.

Le directeur général, Alessandro Dazza, cité dans le communiqué, a salué "un très bon début d'année", en mettant l'accent sur "une croissance organique, un Ebitda courant et des marges supérieurs à leurs niveaux d'avant la crise sanitaire".

Le groupe veut poursuivre "l'amélioration (...) de (sa) rentabilité en 2021, au fur et à mesure que la reprise économique s'amplifie", a ajouté M. Dazza.

Imerys vise en 2021 une progression de l'Ebitda courant et de la marge d'Ebitda courant.

Au premier trimestre, les deux grands segments d'activité étaient en croissance: +1,3% pour les minéraux de performance et +4,6% pour les matériaux et solutions de haute température.

Les minéraux de performance ont profité de la reprise de la construction et de l'automobile en Europe tandis que dans la zone Asie-Pacifique, la croissance a été tirée par l'énergie mobile et le secteur des plastiques, peintures et revêtements.

S'agissant des solutions de haute température, les ventes ont notamment progressé dans la sidérurgie, les activités thermiques et les réfractaires.

afp/rp