Imerys : Comment le béton développé par Imerys protège les raffineries de sucre de la corrosion

Le sucre est surtout connu pour sa saveur sucrée. En revanche, il l'est beaucoup moins pour son acidité.

Du point de vue chimique, le sucre possède un pH très bas, ce qui le rend extrêmement corrosif. À tel point que de nombreuses sucreries - qui traitent les millions de tonnes de sucre produites chaque année dans le monde - doivent régulièrement suspendre leurs opérations pour réparer leurs sols, endommagés par le flux constant d'effluents corrosifs.

Tendayi Kaitano, expert Bâtiment & Infrastructures chez Imerys, explique : « Les usines sucrières fonctionnent généralement neuf mois par an, ce qui laisse le temps d'effectuer la maintenance après chaque cycle de production.

Il n'est pas rare que la majorité des revêtements de sol soient complètement corrodés par les effluents issus de la production du sucre. La période d'entretien est alors consacrée à ces réparations. Au fil du temps, cela devient très coûteux et dangereux. »

La solution d'Imerys à ce défi permanent est Fonducrete®, un béton spécial à base de ciments d'aluminates de calcium (CAC) qui protège le sol . Nos clients ont utilisé ce produit dans des sucreries en Afrique australe pour soutenir l'activité sucrière florissante de la région, et les résultats se sont révélés très fructueux.

Développé à partir de ciments d'aluminates de calcium, Fonducrete® protège les sols des sucreries et limite les réparations coûteuses grâce à sa forte résistance à la corrosion acide.

Un matériau cimentaire bien établi entre sur le marché du sucre

Les liants à base d'aluminates de calcium sont naturellement résistants à la corrosion acide, faisant de Fonducrete® la protection parfaite pour les usines sucrières. Malgré cela, et bien qu'il fasse partie du portefeuille d'Imerys depuis des décennies, ce n'est qu'il y a quelques années qu'il a été testé dans une sucrerie.

« Notre premier essai s'est déroulé dans une sucrerie en Zambie, raconte Tendayi. Le résultat s'est avéré meilleur que ce que nous aurions pu espérer et le produit s'est montré extrêmement efficace pour prévenir la corrosion. »

Un grand fabricant de sucre d'Afrique australe a alors accepté d'essayer le produit dans sa principale sucrerie, avec des résultats positifs : très peu d'érosion du béton, voire aucune. La durée de vie du sol est estimée à 10 ans.

Fonducrete® est appliqué sur le sol existant, en béton à base de ciment Portland. La rugosité de ce dernier assure une forte liaison avec Fonducrete®, qui est versé sur le dessus pour former une couche de finition imperméable aux effluents de sucre.

'The customer has had nothing but positive things to say about our product since day one. They have seen first-hand how effective it is, and how much money they can save using it.'

Eventually, as the intervals of replacement of the products are much longer, Fonducrete®contributes to customers' reduced CO 2 footprint vs traditional solutions like 100% Portland cement-based concrete.

Imerys teams are now considering promoting Fonducrete® to the wine industry in South Africa - as wine is rich in sugar and manufacturers are likely to experience similar issues with flooring - as well as other food processing plants