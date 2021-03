Imerys : Communiqués de presse — PDF (274.92 Ko)

COMMUNIQUE DE PRESSE 17 mars 2021

Imerys annonce un nouvel investissement pour répondre à la forte croissance du marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques

Imerys, leader mondial des solutions Graphite & Carbone, annonce aujourd'hui l'augmentation de sa capacité de production de noir de carbone de son usine de Willebroek, en Belgique, afin de répondre à la demande croissante de ses additifs conducteurs spéciaux en particulier pour batteries lithium-ion.

Cet investissement de 60 millions d'euros sur une période de deux ans fait suite à l'expansion des capacités de graphite synthétique annoncée en septembre dernier dans son usine de Bodio, en Suisse, toutes deux visant à soutenir la forte croissance du marché des véhicules électriques dans le monde.

Avec un portefeuille unique de poudres de graphite naturelles et synthétiques, de noirs de carbone conducteurs et de dispersions sur mesure, Imerys continuera à développer des matériaux innovants pour des batteries plus sûres et plus performantes, en étroite collaboration avec les principaux producteurs de batteries lithium-ion dans le monde.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros et 16 400 salariés en 2020, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Relations investisseurs/analystes ​: Contacts presse : Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69 Claire Lauvernier : +33 (0)1 49 55 66 65 finance@imerys.com Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89

1