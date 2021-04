Imerys : Les minéraux, un atout de poids pour alléger les véhicules

Les voitures deviennent de plus en plus légères grâce aux minéraux utilisés comme additifs dans les pièces automobiles en plastique. Une manière de réduire les émissions de CO2 tout en conservant un niveau de sécurité élevé.

Si vous avez déjà dû pousser un véhicule pour le faire démarrer, vous serez ravi d'apprendre que les voitures sont en train de devenir plus légères. Mais ayez une pensée pour le révérend Kevin Fast (photo), qui a bâti sa réputation d'homme fort en poussant et en tirant les engins les plus lourds possible. Le pasteur canadien a réalisé de multiples performances enregistrées dans le Livre Guinness des records. Il détient notamment le record du plus grand nombre de voitures (15) tirées par un individu et du véhicule le plus lourd (un camion de 99 tonnes) sur plus de 30 mètres.

En 1977, lorsque le tournoi World's Strongest Man a introduit l'épreuve de traction de véhicule, les voitures étaient très lourdes, car presque entièrement fabriquées en aluminium, en fer et en acier. Il faudra attendre la décennie suivante pour voir se développer la tendance à l'allègement des pièces automobiles externes grâce à l'utilisation de matériaux polymères.

Leonardo Cunha, responsable marketing pour les polymères chez Imerys, explique : «Les constructeurs automobiles recherchaient des matériaux plus légers pour améliorer l'efficacité des véhicules et réduire la consommation d'énergie ainsi que les émissions de CO 2 . Ils voulaient également pouvoir créer des designs plus sophistiqués.»

Très vite, les polymères ont remplacé le métal dans de nombreuses pièces, telles que les pare-chocs, les déflecteurs, les hayons et les éléments intérieurs.

Les constructeurs peuvent diminuer le poids de la voiture sans nécessairement réduire sa taille, grâce à l'utilisation de matériaux moins denses. Un véhicule léger consomme moins de carburant, car il a besoin de moins d'énergie pour se rendre d'un point A à un point B.

Gilles Meli, Responsable Développement Polymères Science & Technologie chez Imerys, précise : « On admet généralement qu'une diminution de 100 kg du poids de la voiture entraîne une réduction des émissions de CO 2 de 4 g/km pour un moteur thermique.»

Le remplacement des pièces métalliques traditionnelles par des polymères plus légers présente également un intérêt pour les voitures électriques. Cela permet de contrebalancer le poids des batteries, qui sont plus lourdes qu'un moteur à combustion interne. Les voitures électriques sont censées avoir une empreinte carbone inférieure à celle des véhicules à moteur thermique sur l'ensemble de leur durée de vie. Elles sont d'autant plus respectueuses de l'environnement qu'elles sont plus légères et consomment par conséquent moins d'énergie pendant les trajets.