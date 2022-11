COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 7 NOVEMBRE 2022

Imerys présente ses ambitions de croissance et son plan stratégique

2023-2025 lors de sa journée investisseurs

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un modèle d'afaires résilient et rentable

Idéalement positionné sur des marchés sous-jacents en croissance suite à l'annonce récente de cessions, soutenus par les grandes tendances de la société

Ambition de réaliser une croissance organique de 3-5% par an en moyenne entre 2023 et 2025 1 , et d'améliorer la marge d'EBITDA courant à 18-20% d'ici 2025

3-5% par an en moyenne entre 2023 et 2025 , et d'améliorer la marge d'EBITDA courant à 18-20% d'ici 2025 Prise en compte des enjeux environnementaux et de développement durable dans toutes les décisions opérationnelles et mise à jour des objectifs SBTi en ligne avec la trajectoire 1,5°C

Objectif de conserver une notation 'Investment Grade' et de maintenir un rendement attractif pour ses actionnaires

Ambition de devenir un acteur majeur du lithium en Europe grâce au projet d'exploitation d'une importante mine de lithium en France

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie organise ce jour de 14h à 18h30 une réunion investisseurs au cours de laquelle le Groupe présentera ses ambitions stratégiques à horizon 2023-2025.

Le modèle d'afaires du Groupe a prouvé sa résilience et sa proftabilité lors des crises récentes. Imerys a réussi la transformation de son organisation interne et a pris d'importantes décisions stratégiques, avec la cession envisagée d'activités ne faisant plus partie de son cœur de métier, en vue de se concentrer sur des marchés plus attractifs.

Imerys aborde une nouvelle phase de son développement et a pour ambition d'atteindre une croissance organique de 3 à 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025, grâce à des investissements stratégiques dans des marchés à forte croissance, alignés sur trois grandes tendances : la mobilité verte et l'énergie, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.

Imerys confrme sa prévision d'EBITDA courant pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le Groupe a pour ambition de faire progresser sa marge d'EBITDA courant de 16,5% en 20222 à 18-20% en 2025 grâce à: une croissance organique plus élevée, l'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efcience opérationnelle à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles.

Imerys entend continuer à investir dans ces futurs projets grâce à une génération de cash solide et

au produit attendu des cessions d'activités en cours. Le Groupe prévoit d'investir approximativement 400 millions d'euros par an entre 2023 et 2025, dont environ 40% destinés à de nouvelles capacités de production dans les marchés en forte croissance3.

Le Groupe ambitionne de créer de la valeur à long terme grâce à sa stratégie de développement durable et s'est engagé à adopter de nouveaux objectifs SBTi4 alignés avec la trajectoire 1,5°C. Dans ce cadre, le Groupe prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 42% en valeur absolue (tCO2) d'ici 2030, avec l'année 2021 comme année de référence.

En l'absence de ralentissement économique significatif en 2023, et avec un niveau d'inflation normatif