Imerys se redresse et revient aux niveaux d'avant la crise sanitaire

Paris (awp/afp) - Le groupe français de minéraux industriels Imerys a annoncé mardi être revenu à une performance comparable à l'avant-crise sanitaire, après avoir vu ses ventes fortement pénalisées par le Covid-19 l'an dernier.

Imerys a doublé son résultat courant net au premier semestre par rapport à l'an dernier, et atteint 158 millions d'euros, équivalent à son niveau du premier semestre 2019.

Le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 13,6% sur un an, et dépasse à nouveau la barre des 2 milliards d'euros, à environ 2,16 milliards.

"Ce niveau se rapproche de celui du premier semestre 2019, une fois qu'on a corrigé les effets de change", a assuré Sébastien Rouge, directeur financier d'Imerys, lors d'une conférence téléphonique.

La marge d'excédent brut d'exploitation courant (Ebitda courant) repasse au-dessus de son niveau de 2019, à 18,6% contre 17,6%.

Les ventes du groupe ont été tirées par la reprise de l'activité économique, en particulier au deuxième trimestre, où on observe une croissance de près de 29%, à périmètres et changes comparables.

Dans le détail, le secteur des minéraux de performance, qui intervient notamment dans la production de peintures, de céramique ou encore de caoutchouc, a connu une croissance de 16,6%, notamment grâce à la reprise de la construction.

Ce secteur pâtit en revanche toujours de la difficile reprise des marchés de l'automobile et du papier.

Imerys note également un "rattrapage" du secteur matériaux et solutions haute température, en croissance de 16%.

Imerys prévoit un investissement de 60 millions d'euros sur deux ans pour augmenter la capacité de production de noir de carbone dans son usine de Willebroek, en Belgique, pour s'adapter à la croissance du marché des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.

"Dans ce contexte, en faisant l'hypothèse que les taux de change demeureront à leur niveau actuel et que l'environnement macro-économique ne se détériore pas, Imerys vise un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros pour l'année 2021", assure Alessandro Dazza, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

afp/rp