iMetal Resources Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre terminés le 30 novembre 2021

Données financières CAD USD EUR CA 2021 - - - Résultat net 2021 -1,86 M -1,47 M -1,29 M Tréso. nette 2021 0,87 M 0,69 M 0,61 M PER 2021 -2,12x Rendement 2021 - Capitalisation 2,57 M 2,03 M 1,79 M VE / CA 2020 - VE / CA 2021 - Nbr Employés - Flottant -

Dirigeants et Administrateurs Satvir Dhillon President, Chief Executive Officer & Director Joyce Liu Chief Financial Officer & Secretary Johan Grandin Chairman & Vice President-Business Development Scott C. Davis Non-Independent Director Ralph Timothy Henneberry Director