IMEXHS Limited est une société basée en Australie. La société exploite deux activités, à savoir les logiciels d'imagerie médicale et les services de radiologie. L'activité de logiciels d'imagerie médicale est axée sur le développement et la vente de systèmes d'imagerie modulaires basés sur le cloud qui comprennent des systèmes d'information pour la radiologie, la pathologie et d'autres ologies. Le principal composant du logiciel est un système d'archivage et de communication d'images (PACS), avec une visionneuse Web. Les systèmes d'information combinent un système de gestion des flux de travail (RIS) avec un système de distribution des données et des images des patients (Patient Portal), et le PACS permet à une organisation de soins de santé de capturer, stocker, visualiser et partager des images radiologiques. L'activité de services de radiologie fournit des services de diagnostic radiologique aux hôpitaux et aux établissements médicaux en Colombie et en Espagne en utilisant le logiciel d'imagerie médicale IMEXHS. L'activité de services de radiologie fournit également des images médicales et l'interprétation et les rapports des radiologues pour développer des outils d'intelligence artificielle (IA).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés