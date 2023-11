(Alliance News) - IMI PLC a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice par action ajusté, saluant sa stratégie et son portefeuille.

La société d'ingénierie basée à Birmingham, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que le BPA ajusté de 2023 se situe entre 114 pence et 118 pence, en hausse par rapport aux prévisions de 111 pence pour le BPA de base ajusté de 2023 publiées en mars, et par rapport au BPA de base ajusté de 105,5 pence en 2022, et au BPA dilué ajusté de 105,0 pence.

IMI a déclaré qu'au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 3% par an et de 5% sur une base ajustée. Elle a ajouté que son programme de restructuration restait en bonne voie pour apporter 20 millions de livres sterling d'avantages en 2023, 13 millions de livres sterling d'avantages en 2024 et 9 millions de livres sterling en 2025.

Le directeur général, Roy Twite, a déclaré : "Nous avons fait de grands progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie, Breakthrough Engineering for a better world, car nous continuons à aider nos clients à devenir plus sûrs, plus durables et plus productifs. Notre portefeuille est aligné sur des marchés de croissance attrayants et nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes en mettant l'accent sur la satisfaction des clients, l'innovation axée sur le marché et la réduction de la complexité".

Les actions d'IMI ont baissé de 1,8 % à 1 488,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

