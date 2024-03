(Alliance News) - Les cours des actions sont appelés à ouvrir à la hausse vendredi, avant une série de données sur l'industrie manufacturière.

"Dieu merci ! Hier, le rapport sur l'inflation aux États-Unis n'était pas pire que prévu", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

La pression inflationniste américaine s'est légèrement relâchée au début de l'année, selon de nouvelles données.

Selon le Bureau of Economic Analysis, les dépenses de consommation personnelle de base ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel en janvier, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 2,9 % enregistrée en décembre. L'indice PCE de base est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Le résultat est conforme au consensus cité par FXStreet.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,8% à 7 690,60

----------

Hang Seng : en hausse de 0,3 % à 16 563,34

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,9% à 39 910,82

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 745,60

----------

DJIA : clôture en hausse de 47,37 points, 0,1%, à 38 996,39

S&P 500 : clôture en hausse de 26,51 points, 0,5%, à 5 096,27

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 144,18 points, 0,9%, à 16 091,92

----------

EUR : en baisse à 1,0809 USD (1,0811 USD)

GBP : baisse à 1,2628 USD (1,2636 USD)

USD : en hausse à JPY150,36 (JPY149,82)

Or : hausse à 2 046,55 USD l'once (2 045,84 USD)

(Brent : en hausse à 82,16 USD le baril (82,13 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi sont à venir :

09:30 EST PMI manufacturier canadien

10:00 CET PMI manufacturier de la zone euro

11:00 CET Indice des prix à la consommation de la zone euro

11:00 CET Chômage dans la zone euro

09:50 CET PMI manufacturier en France

09:55 CET PMI manufacturier allemand

11:00 GMT Salaire hebdomadaire moyen en Irlande

11:00 GMT Irlande compte courant

11:00 GMT Irlande PIB

09:30 GMT Royaume-Uni S&P Global manufacturing PMI

14:00 GMT Royaume-Uni L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, prend la parole

09:45 EST US S&P Global manufacturing PMI

10:00 EST PMI manufacturier ISM américain

10:00 EST Indice du sentiment de consommation du Michigan (États-Unis)

10:00 EST Dépenses de construction aux États-Unis

10:15 EST Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, prend la parole

13:00 EST Nombre de plates-formes pétrolières Baker Hughes aux États-Unis

----------

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont légèrement augmenté en février, selon les chiffres de Nationwide vendredi. L'indice des prix de l'immobilier de Nationwide a montré une augmentation de 0,7 % des prix de l'immobilier britannique corrigés des variations saisonnières en février, inchangée par rapport au mois précédent. En janvier, le prix moyen d'un logement au Royaume-Uni s'élevait à 260 420 livres sterling, soit une légère hausse par rapport aux 257 656 livres sterling enregistrées en décembre, sans correction saisonnière. "La baisse des coûts d'emprunt au tournant de l'année semble avoir stimulé le marché de l'immobilier. En effet, les sources de données du secteur indiquent une augmentation notable des demandes de prêts hypothécaires au début de l'année, tandis que les enquêteurs ont également signalé une augmentation des demandes de renseignements des nouveaux acheteurs", a déclaré Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg réduit Relx à "hold" (acheter) - objectif de prix 3.500 (3.300) pence

----------

Numis ramène St James's Place à "hold" (acheter) - objectif de cours 500 (1 050) pence

----------

Davy démarre IMI avec 'outperform' - objectif de cours 2.500 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

En 2023, le chiffre d'affaires de Rightmove a augmenté de 10 % en glissement annuel, passant de 332,6 millions de livres sterling à 364,3 millions de livres sterling. La société a expliqué que le chiffre d'affaires a augmenté parce que les clients ont continué à améliorer leurs forfaits et à augmenter leur utilisation des produits numériques. Le bénéfice avant impôt pour l'année est passé de 241,3 millions de livres sterling à 259,8 millions de livres sterling. Suite à ces résultats, Rightmove a versé un dividende final de 5,7 pence, ce qui porte le dividende total à 9,3 pence, contre 8,5 pence auparavant. "En cette année d'incertitude économique, les consommateurs ont continué à faire confiance à Rightmove pour les aider à déménager. Les clients ont pu choisir parmi une gamme de produits élargie et plus sophistiquée, afin de continuer à stimuler les résultats commerciaux dans un environnement de marché en mutation", a déclaré le directeur général Johan Svanstrom. "Nos performances financières en 2023 reflètent la force de notre modèle d'entreprise et les effets de notre réseau de plates-formes."

----------

L'IMI a déclaré que les recettes de 2023 ont bondi à 2,20 milliards de livres sterling, contre 2,05 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 298 millions de livres sterling à 319 millions de livres sterling. Le bénéfice asic ajusté par action est passé de 105,5 à 116,8 pence. Suite à ces résultats, IMI a augmenté son dividende par action de 10 %, le faisant passer de 25,7 pence à 28,3 pence. Sur la base des conditions actuelles du marché, IMI s'attend à ce que le bénéfice par action de base ajusté pour l'année 2024 se situe entre 120 et 126 pence. Le PDG Roy Twite a déclaré : "Nous avons continué à faire des progrès significatifs en 2023 en réalisant notre quatrième année consécutive de croissance des bénéfices et de la marge d'exploitation ajustée. Notre stratégie axée sur les objectifs, Breakthrough engineering for a better world, accélère les performances, car nous continuons à aider nos clients à devenir plus sûrs, plus durables et plus productifs. Nous disposons d'un portefeuille résilient, avec environ 45 % des ventes générées par le marché des pièces détachées, et nos secteurs sont alignés sur des marchés de croissance attrayants soutenus par des tendances macroéconomiques mondiales à long terme. Nos deux plateformes opérationnelles ont augmenté leurs revenus et leurs marges au cours de l'année".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Tritax Big Box REIT a déclaré que les revenus locatifs nets en 2023 ont bondi à 222,1 millions de livres sterling, contre 206,0 millions de livres sterling l'année précédente. La société a enregistré un bénéfice avant impôts de 70,6 millions de livres sterling, contre une perte de 601 millions de livres sterling. Tritax a augmenté son dividende de 4,3 %, passant de 7,00 pence à 7,30 pence. Le président Aubrey Adams a déclaré : "Nous sommes confiants dans la mise en œuvre de notre stratégie et nous sommes bien placés pour tirer parti des opportunités inhérentes à notre entreprise et du nombre croissant d'opportunités sur le marché. Le groupe a un très bon potentiel de croissance des revenus et du capital à long terme, soutenu par des facteurs structurels durables sur le marché de l'immobilier logistique".

----------

ITV a déclaré avoir vendu l'intégralité de sa participation de 50 % dans le service de streaming numérique par abonnement BritBox International à son partenaire de coentreprise BBC Studios pour un montant de 255 millions de livres sterling. "La vente reflète la stratégie d'ITV qui consiste à se concentrer sur le développement de son service de streaming financé par les annonceurs au Royaume-Uni, ITVX, et sur la croissance de sa division mondiale Studios", a déclaré ITV. Le conseil d'administration a l'intention de reverser l'intégralité du produit net de la vente aux actionnaires par le biais d'un rachat d'actions qu'il prévoit de lancer après la publication de ses résultats annuels le 7 mars. Carolyn McCall, PDG d'ITV, a déclaré : "La vente de 50 % de BritBox International permet à ITV de se concentrer sur ses principaux objectifs stratégiques, à savoir continuer à tirer parti du succès d'ITVX et développer ITV Studios.

----------

AUTRES SOCIÉTÉS

----------

Dar Global a annoncé que son chiffre d'affaires avait bondi à 360,6 millions USD, contre 80,0 millions USD un an plus tôt. La société a enregistré un bénéfice avant impôts de 81,2 millions USD, contre une perte de 5,2 millions USD. Le PDG Ziad El Chaar a déclaré : "Pour ce qui est de l'avenir, notre pipeline de développements passionnants et notre forte position en capital signifient que Dar Global est bien placé pour pénétrer de manière sélective de nouveaux marchés où nous voyons des opportunités convaincantes, y compris, comme nous l'avons récemment annoncé, en Arabie Saoudite. Nous sommes ainsi en mesure d'atteindre nos objectifs stratégiques dans les années à venir avec une confiance renouvelée."

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés