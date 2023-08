Immatics NV est une société biopharmaceutique en phase clinique, basée aux Pays-Bas. La société se concentre sur la découverte et le développement des récepteurs T-Cell dans le but de permettre une réponse robuste et spécifique des T-Cell contre ces cibles. La société développe des immunothérapies ciblées en mettant l'accent sur le traitement des tumeurs solides par le biais de deux modalités thérapeutiques distinctes : Les thérapies cellulaires adoptives (ACT) et les anticorps TCR bispécifiques (TCER). Son pipeline, détenu à 100 %, comprend huit programmes thérapeutiques, dont quatre sont en cours d'essais cliniques, notamment IMA201 (MAGEA4/8), IMA202 (MAGEA1) et ACTolog IMA 101 (essai pilote multicible) pour les cancers solides et IMA203 (PRAME) pour les cancers hématologiques et solides, ainsi que quatre sont en développement préclinique, dont IMA204 (COL6A3) et IMA401 (antigène du testicule du cancer) pour les cancers solides, et ACTallo IMA301 (antigène du testicule du cancer) et IMA402 (antigène du testicule du cancer) pour les cancers hématologiques et solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale