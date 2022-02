IMMERSION: confirmation Eligibilité au PEA PME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 14 février 2022

Confirmation Eligibilité PEA PME

Immersion, expert européen en réalité virtuelle, réalité augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l'industrie et de la recherche, confirme son éligibilité au PEA PME.

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2021, IMMERSION confirme son éligibilité(*) au PEA-PME pour 2022, conformément au Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions (PEA) et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

En conséquence, les actions de la société IMMERSION peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Les sociétés sont éligibles si d'une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d'autre part leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d'euros.

Prochaine communication

Résultats semestriels : 21/04/22

Informations

ALIMR Libellé : Immersion LISTED

Code Isin : FR0013060100

Euronext Growth Mnémonique : ALIMR

Contacts

Immersion - Relations Investisseurs : Christophe Chartier 05 57 54 17 00 information-financiere@immersion.fr

Immersion - Communication Financière : Laëtitia Richez 05 57 54 17 00 laetitia.richez@immersion.fr

Listing Sponsor : Champeil : 05 56 79 62 32 contact@champeil.com

À Propos d'Immersion

Immersion, des technologies qui placent l'Homme au cœur des décisions. Créé en 1994, Immersion est expert européen en réalité virtuelle, réalité augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l'industrie et de la recherche. Son ambition ? Faire des projets industriels une réussite humaine et technologique.

Précurseur, Immersion a bâti son savoir-faire autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe désormais ses propres produits innovants, les solutions « 3i by Immersion » et la plateforme de présentation et de collaboration Shariiing. Les activités d'Immersion sont à la croisée des chemins entre la 3D immersive, les technologies collaboratives et l'aide à la décision. Elle accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et les nouvelles méthodes de travail.

Co-fondé et dirigé par Christophe Chartier, Immersion a su faire ses preuves depuis sa création en répondant aux exigences des grands noms du CAC 40. Depuis, la société adresse également les besoins des PME et ETI. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 600 installations dans le monde, 20 brevets et une antenne à Singapour pour développer ses activités en Asie du Sud-Est

