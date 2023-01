Immo Blockchain : BILAN SEMESTRIEL AU 31/12/2022 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par IMMO BLOCKCHAIN à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :

3 400 actions,

18 679,45 €.

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat le 1er septembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 000,00 €.

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 10 322 6 922 Nombre de transactions 54 44 Montant en capitaux 20 269,92 € 13 949,37 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation :

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 01/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 3,12 312,00 02/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 140 3 420,00 05/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 833 2,72 2 265,76 05/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 133 2,72 361,76 06/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 340 3,4 1 156,00 07/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 600 3,1 1 860,00 07/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 300 3,5533 1 065,99 08/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 800 2,4582 1 966,56 08/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 300 2,6 780,00 09/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 2,58 516,00 09/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 2,78 278,00 12/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 2,48 248,00 13/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 2,42 242,00 14/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 260 2,3569 612,79 14/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 160 2,5362 405,79 15/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 300 2,2133 663,99 15/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 200 2,32 464,00 16/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 302 2,087 630,27 16/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 102 2,2188 226,32 19/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 300 2,2933 687,99 20/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 2,22 222,00 21/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 500 2 1 000,00 21/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 650 2,2338 1 451,97 22/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 265 2,1868 579,50 22/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 15 2,28 34,20 23/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 300 1,96 588,00 23/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 2,06 206,00 26/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 300 1,6967 509,01 26/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 200 1,9 380,00 27/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,69 338,00 27/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 300 1,9 570,00 29/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,82 182,00 30/09/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,625 325,00 05/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,505 301,00 06/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,63 163,00 07/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 400 1,98 792,00 10/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,89 189,00 12/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,86 186,00 14/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,69 169,00 17/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,56 156,00 19/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,45 290,00 21/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 10 1,4 14,00 21/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 210 1,59 333,90 24/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 106 1,4872 157,64 25/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 306 1,7169 525,37 26/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 200 2,04 408,00 27/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 400 1,84 736,00 27/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,93 193,00 28/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 300 1,65 495,00 28/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,76 176,00 31/10/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,47 147,00 01/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,37 137,00 01/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,48 148,00 02/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,57 157,00 03/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,68 168,00 04/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,65 165,00 07/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,51 302,00 09/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,51 302,00 09/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 105 1,55 162,75 10/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,39 139,00 10/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 200 1,45 290,00 11/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 300 1,39 417,00 11/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 200 1,54 308,00 14/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 105 1,37 143,85 14/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,42 142,00 15/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,3 130,00 15/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,36 136,00 16/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,34 134,00 16/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 5 1,37 6,85 17/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 95 1,38 131,10 21/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,22 122,00 23/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,3 130,00 24/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,16 116,00 25/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 1 1,05 1,05 25/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 201 1,3601 273,38 30/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,31 131,00 30/11/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,38 138,00 01/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,26 126,00 01/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,34 134,00 02/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,38 138,00 05/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,33 133,00 06/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,33 133,00 06/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,4 140,00 07/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,375 275,00 07/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,45 145,00 09/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 100 1,35 135,00 09/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 100 1,39 139,00 12/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 150 1,3033 195,50 12/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 150 1,36 204,00 15/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 200 1,305 261,00 15/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 68 1,33 90,44 16/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 32 1,33 42,56 19/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 1 1,26 1,26 20/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 99 1,26 124,74 20/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 6 1,3 7,80 21/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN A 150 1,2933 194,00 21/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 94 1,3 122,20 22/12/2022 IMMO BLOCKCHAIN V 50 1,32 66,00

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nG+eksZulm/Inm9uZppqnGJrm5himpSaaJOclWNqlZyaaJqTyGmTbpyVZnBpl2tq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78264-immo-blockchain-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-31.12.2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews