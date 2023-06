IMMOBLOCKCHAIN, suite au communiqué du 28 avril dernier, annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 1,425 million d'euros par émission de 1.295.455 actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 12ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 mai 2022 (l' « Opération »).

Les actions nouvelles sont émises au prix de 1,10 € par action, soit :

correspondant à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse précédant le 27 avril 2023

une prime de 2,80 % par rapport au cours de clôture du 27 avril 2023

une prime de 32,5% par rapport au cours de clôture du 6 juin 2023

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,85%.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris à compter du 7 juin 2023.

Les fonds ont été levés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Cette augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres du Groupe afin de financer des projets de croissance externe et son développement.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le Rapport financier annuel 2022 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée par voie de placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

