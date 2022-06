Après l'annonce de l'acquisition d'un «land» début mai, IMMO BLOCKCHAIN poursuit son développement dans le métavers en accompagnant les acteurs dans l'organisation de leurs évènements (réunions, team building, after work, soirées d'entreprise, lancement de produit, soirées privées) dans différents métavers : Horizon Worlds, Decentraland, The Sandbox ou Roblox.

IMMOBLOCKCHAIN met en place des ateliers pédagogiques et sur-mesure qui permettent de découvrir ce nouveau monde virtuel. L'objectif de ces ateliers pratiques est de rendre la technologie facile et accessible à tous via une expérience ludique, pédagogique et engageante. Ces ateliers sont à destination des dirigeants et des cadres d'entreprises qui veulent comprendre les enjeux du métavers et s'en inspirer pour leurs opérations. Les participants repartent avec une vision claire de l'état du métavers et de son potentiel, leur permettant de préparer leur stratégie sur ce sujet et d'en tirer profit.

Comment se passent les ateliers ?

Les participants sont munis de casques et se retrouvent dans un espace virtuel qui se substitue totalement à la réalité, leur permettant d'échanger, d'interagir et de travailler sur des supports en 3D.

Pour un lancement de produit ?

Il faut s'imaginer proposer une démonstration en réalité virtuelle du nouveau produit tout en reconstituant l'environnement que l'on souhaite avec des objets en 3D et en donnant la possibilité d'achat. «Microsoft a annoncé son projet d'intégrer un métavers à son outil de visioconférence Teams, ainsi finie la réunion de travail devant son écran.

« J'ai personnellement testé le principe d'ateliers permettant de faire ses premiers pas dans le métavers via une expérience qui vulgarise cette technologie et permet de se projeter efficacement sur toutes les opportunités qui en découlent. En créant nos ateliers, nous permettons à nos clients de découvrir cet incroyable univers, d'y organiser leurs événements et même d'y devenir autonomes sur certains sujets.» - Edouard Masseau–Président Directeur Général du groupe IMMO BLOCKCHAIN.

A propos : Fondé en2017, IMMO BLOCKCHAIN développe une plateforme d'investissements fonciers en «security tokens» associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers. Le groupe est propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Le groupe IMMO BLOCKCHAIN détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif. Le groupe est actuellement coté sur Euronext Access Paris (MLOEX–Code ISIN : FR0013266772).

