Immo Blockchain : Le groupe IMMO BLOCKCHAIN annonce ses résultats annuels 2022

Chiffre d'affaires proforma : 4,2 M€

EBITDA proforma : +0,4 M€

Actif immobilisé proforma : 16,5 M€

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'« Hospitality » ( évènementiel , hôtellerie, co-living, flex-office, etc.) annonce ses résultats au 31 décembre 2022.

Les résultats annuels du groupe IMMO BLOCKCHAIN confirment la forte dynamique de développement menée depuis l'exercice précédent , par croissance organique et par croissance externe.

Le groupe poursuit sa stratégie de croissance sur ses trois piliers d'activité à fortes synergies , via notamment le déploiement de nouvelles verticales et des projets innovants sur la Blockchain avec l'ambition de créer la première plateforme française d'investissements fonciers en « Tokens ».

31/12/2022 PF(1) 31/12/2022(2) 31/12/2021 Var °

2022 vs 2021 Chiffre d'affaires 4,2 M€ 3,1 M€ 2,0 M€ +1.1 M€ EBITDA 0,4 M€ 0,2 M€ 0,1 M€ +0,1 M€ Taux de marge 10% 6% 5% + 1 pts Actif immobilisé 16,5 M€ 12,1 M€ 11,6 M€ +0,5 M€ Trésorerie brute 0,9 M€ 0,6 M€ 0,3 M€ +0,3 M€

Rapport financier annuel 2022 disponible sur : https://www.immo-blockchain.com/



Croissance du chiffre d'affaires

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN publie un chiffre d'affaires consolidé de 3,1 M€ au 31 décembre 2022, soit une croissance de +55% par rapport à l'exercice précédent.

Cette croissance du chiffre d'affaires consolidé de +1,1 M€ est issue à hauteur de 0,7 M€ de l'acquisition du fonds de commerce CAPDEL en juin 2021, et provient à hauteur de 0,4 M€ de la croissance organique des autres activités.

En parallèle, le groupe annonce un chiffre d'affaires proforma de 4,2 M€ avec la consolidation des hôtels GALET et LODGE KERISPER acquis respectivement en mai et décembre 2021.

Amélioraton de la rentabilité opérationnelle

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN génère un EBITDA(3) consolidé de 0,2 M€ au 31 décembre 2022, multiplié par 2 comparativement à l'exercice précédent (0,1 M€). Par ailleurs, l'EBITDA proforma est de 0,4 M€ au 31 décembre 2022.

Le groupe continue à améliorer sa rentabilité opérationnelle, avec un EBITDA positif notamment grâce aux synergies créées entre les différentes activités.

En parallèle, le groupe publie un résultat net consolidé de (0,6) M€ au 31 décembre 2022 qui s'explique principalement par le résultat exceptionnel de (0,4) M€. Celui-ci se décompose de la manière suivante : moins-value de cession LIVESTORY pour (0,3) M€ et coûts liés au transfert sur Euronext Growth Paris pour (0,1) M€.

Situation financière saine

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN affiche une situation financière saine :

Fonds propres consolidés de 7,4 M€ ,

consolidés de , Trésorerie brute consolidée de 0,6 M€ , multipliée par 2 par rapport à l'an dernier,

consolidée de , par rapport à l'an dernier, Dettes financières consolidées de 3,8 M€, contractées exclusivement afin de financer les différentes acquisitions d'actifs immobiliers.

Propriétaire d'actifs fonciers, le groupe IMMO BLOCKCHAIN détient un actif immobilisé consolidé de 12,1 M€ au 31 décembre 2022. L'actif immobilisé proforma est de 16,5 M€ en prenant en compte les hôtels GALET et LODGE KERISPER.

Ambition 2023 : poursuite de la croissance et changement de dénomination

IMMO BLOCKCHAIN entend poursuivre le développement de son portefeuille d'actifs fonciers d'exception et continuer à développer de nouvelles activités innovantes tout en alliant croissance organique et croissance externe .

Afin d'accompagner cette croissance, le groupe IMMO BLOCKCHAIN a pour projet d'unifier son nom avec sa principale marque commerciale et ainsi changer de nom pour ONE EXPERIENCE. Il entend ainsi s'appuyer sur sa marque historique qui reflète ses ambitions commerciales sur le marché de l'« Hospitality ».

Le changement de dénomination sociale du groupe sera proposé à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui sera convoquée le 28 juin 2023.

Par ailleurs, IMMO BLOCKCHAIN maintient son objectif de développement de la première plateforme française d'investissements fonciers s'appuyant sur la technologie Blockchain. Dans ce cadre, a été annoncé en mars 2023 la finalisation de l'acquisition d'un premier actif immobilier sur la Blockchain via la filiale INVESTOKEN. Il s'agit d'un immeuble rénové et occupé, dont la gestion est confiée à ONE NEST, filiale du groupe dédiée au marché du co-living.

IMMO BLOCKCHAIN poursuit sa démarche de construction d'un acteur référent sur le marché de l'« Hospitality » avec une approche alliant croissance organique et croissance externe ciblée, et pourrait être amené à recourir au marché pour renforcer ses ressources de financement.

« Le groupe IMMO BLOCKCHAIN poursuit son développement et annonce des résultats annuels 2022 en forte progression, en phase avec notre plan stratégique. Les synergies entre nos différentes activités nous permettent également d'améliorer la rentabilité opérationnelle du groupe.

Le changement de nom IMMO BLOCKCHAIN pour ONE EXPERIENCE traduit notre volonté de structurer nos différentes verticales autour de notre marque historique. Les activités liées à la Blockchain sont portées par notre filiale INVESTOKEN.

Nous souhaitons désormais accélérer de façon significative sur des projets innovants, notamment sur le co-living et en nous appuyant sur la technologie de la Blockchain. »

Edouard MASSEAU – Président Directeur Général du groupe IMMO BLOCKCHAIN

A propos du groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92

[1] Comptes proforma (PF) : consolidation des hôtels GALET et LODGE KERISPER à hauteur de 100%.

[2] Comptes audités

[3] EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization) : il s'agit de la somme des produits et charges d'exploitation à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

