IMMO BLOCKCHAIN (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0013266772 – Mnémonique ALIMB) annonce avoir mis en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures à compter du 1er septembre 2022.

Ce contrat de liquidité a été établi conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur et plus particulièrement les dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014, du règlement délégué (UE) n° 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement et du Conseil, des articles L.225-207 et suivants du Code de commerce, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, en particulier les articles 221-3 et 241-4, et de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société IMMO BLOCKCHAIN, cotées sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013266772 et le mnémonique ALIMB.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

25 000 € en espèces.

L'exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.

Le contrat de liquidité pourra être résilié :

à tout moment par IMMO BLOCKCHAIN moyennant le respect d'un préavis de 1 mois,

à tout moment par TSAF moyennant le respect d'un préavis de 1 mois,

de plein droit lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat.

A propos d'IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76059-immoblockchain-contratdeliquidite01.09.2022.pdf

