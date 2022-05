Immo Blockchain : ONE EXPERIENCE (PROCHAINEMENT IMMO BLOCKCHAIN) LANCE UNE ACTIVITE DE CO-LIVING : - un nid...

Spécialiste en gestion dynamique d'actifs fonciers, ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN), groupe d'hospitality, se lance dans le co-living !

Face à l'afflux de nouveaux habitants dans les métropoles françaises, le co-living est un nouveau mode de vie en collectivité alliant espaces privatifs (chambre d'une superficie d'environ 15 m2, sdb, WC) et espaces partagés (salons, cuisine, potager, terrasse, salle de cinéma, etc.) auxquels s'ajoutent des services mutualisés (Internet, ménage, cours de sport, etc.).

Particulièrement séduisant pour les générations de l'an 2000, déjà familières aux services partagés comme le co-voiturage ou le co-working, le co-living est également destiné aux familles monoparentales ou à un publique « transgénérationnel » : jeunes et personnes âgées.

Organisé en grandes colocations de 6 à 20 chambres, les espaces sont conçus pour répondre aux enjeux d'évolution de l'immobilier résidentiel, de lutte contre la solitude en facilitant les interactions entre occupants, et simplifie l'accès au logement.

Tout est fait pour permettre aux occupants de se retrouver, et partager des moments de vie, ensemble. L'accent est mis sur le développement durable : rénovation thermique profonde des bâtiments, large place laissée au vélo pour les occupants, utilisation de matériaux locaux de construction qui préservent l'environnement.

Les équipes de ONE NEST sourcent les actifs, organisent les travaux et exploitent les biens. Les acquisitions sont réalisées via un club d'investisseurs auquel une partie du capital des opérations sera proposée à l'acquisition via la blockchain, dès les prochains mois. ONE NEST souhaite se positionner rapidement comme un des premiers acteurs du co-living en France et prévoit la gestion de 100 M€ d'actifs fonciers dédiés à cette activité à horizon 5 ans.

« Le co-living est une solution innovante répondant directement aux problématiques de logement que rencontrent certains citadins. Nous sommes ravis d'accueillir Julien Draber qui a largement l'expérience pour diriger cette nouvelle filiale pour laquelle nous attendons une croissance rapide. »

Edouard Masseau – Président Directeur Général du groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN)

A propos :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) développe une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers. Le groupe est propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Il détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Actuellement coté sur Euronext Access Paris (MLOEX – Code ISIN : FR0013266772), le groupe a annoncé son projet de transfert sur Euronext Growth Paris d'ici la fin du premier semestre 2022.

