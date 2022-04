Chiffre d'affaires proforma[1] : 2,4 M€

EBITDA proforma : +0,1 M€, rentabilité opérationnelle atteinte

Actif immobilisé proforma : 13 M€

31/12/2021 PF 21/12/2021 31/12/2020 Variation (M€) Chiffre d'affaires 2,4 M€ 2,0 M€ 0,7 M€ +1,3 M€ EBITDA 0,1 M€ 0,1 M€ -0,05 M€ +0,1 M€ Marge d'EBITDA 4% 3% -7% - EBIT -0,2 M€ -0,2 M€ -0,3 M€ +0,1 M€ Résultat net -0,3 M€ -0,3 M€ -0,4 M€ +0,1 M€ Actif Immobilisé 13,0 M€ 11,6 M€ 10,9 M€ +0,7 M Trésorerie brute 0,54 M€ 0,32 M€ 0,27 M€ +0,06 M€

Le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) annonce une performance financière en nette hausse au 31 décembre 2021. En proforma, le chiffre d'affaires atteint 2,4 M€ et l'EBITDA est positif pour la première fois depuis la création du groupe à hauteur de +0,1 M€. Ces résultats traduisent la forte dynamique de développement du groupe, dans un contexte post-covid de rebond des secteurs de l'évènementiel et de l'hôtellerie.

Sur l'exercice 2022, le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) entend poursuivre son développement par croissance organique et par croissance externe, notamment grâce à ses ressources financières et sa capacité d'innovation sur le marché de l'« hospitality »[2].

Le groupe accélère avec la volonté de créer la première plateforme française d'investissements fonciers en « security tokens » et projette de transférer ses titres sur Euronext Growth Paris d'ici la fin du semestre.

Chiffre d'affaires consolidé en croissance de 180%

Le groupe ONE EXPERIENCE publie un chiffre d'affaires consolidé de 2,0 M€ au 31 décembre 2021, soit une croissance de 180% par rapport à l'exercice précédent.

Cette croissance du chiffre d'affaires consolidé de +1,3 M€ est notamment portée par l'acquisition du fonds de commerce CAPDEL en juin 2021. En parallèle, le chiffre d'affaires proforma atteint 2,4 M€ avec la prise en compte de l'acquisition de l'hôtel LE GALET réalisée en mai 2021.

EBITDA consolidé de +0,1 M€

Le groupe ONE EXPERIENCE génère un EBITDA consolidé de +0,1 M€ au 31 décembre 2021. Depuis la création du groupe intervenue courant 2017, il s'agit du premier exercice où l'EBITDA consolidé est positif. L'atteinte de la rentabilité opérationnelle témoigne de la gestion rigoureuse du groupe.

Bilan consolidé solide

Le groupe ONE EXPERIENCE affiche une situation financière saine avec des fonds propres consolidés de 7,8 M€, en croissance de 6%, et une trésorerie brute consolidée qui double pour atteinte 0,5 M€ au 31 décembre 2021.

Propriétaire d'actifs fonciers, le groupe ONE EXPERIENCE détient un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +0,7 M€ par rapport à l'exercice précédent.

De nouvelles ambitions dans la Blockchain

Après 4 exercices complets d'activité, le groupe ONE EXPERIENCE souhaite poursuivre le développement de son portefeuille d'actifs fonciers d'exception et lancer de nouvelles activités innovantes.

Afin d'atteindre ses objectifs, le groupe ONE EXPERIENCE poursuit sa stratégie fondée à la fois sur la croissance organique ainsi que sur les opportunités de croissances externes.

Suite au communiqué de presse du 11 avril 2022, le groupe ONE EXPERIENCE a affiché son ambition de devenir la première plateforme française d'investissements fonciers en « security tokens ». Par ailleurs, le groupe a annoncé son projet de transfert sur Euronext Growth Paris dans le courant du premier semestre.

« Le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) affiche d'excellentes performances sur 2021. La forte croissance du chiffre d'affaires et l'atteinte de la rentabilité opérationnelle sont des étapes importantes. Sur 2022, nous souhaitons continuer de développer des nouvelles activités innovantes, notamment en nous appuyant sur la technologie de la Blockchain. De plus, nous prévoyons le transfert des titres en cotation continue sur Euronext Growth Paris afin d'accompagner les ambitions du groupe. » - Edouard Masseau – Directeur Général du groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN).

A propos :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) est un groupe coté (Euronext Access Paris) propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels et espaces de co-working et co-living). Dès 2022, le groupe souhaite diversifier ses activités en créant la première plateforme française d'investissements fonciers qui s'appuiera sur la technologie de la Blockchain.

Rapport financier 2021 : disponible sur https://www.one-experience.fr et https://www.immo-blockchain.com

Cotation : Euronext Access Paris – MLOEX – Code ISIN : FR0013266772

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

[1] Proforma : consolidation des sociétés GALET et MURS GALET à hauteur de 100%

[2] Hospitality : marché regroupant notamment l'hébergement, l'hôtellerie, l'organisation d'évènements, etc.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2efYMdsk2rJx3FvYspmZmhlb2tjk5THm5SenJVtZMmZm2xpyWZqZpXIZnBllWZs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74016-one-experience-cp-resultats-2021-19.04.2022def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews