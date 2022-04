Prochainement IMMO BLOCKCHAIN

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

ONE EXPERIENCE 8, rue Barthélémy Danjou - 92100 Boulogne-Billancourt 824 187 579 R.C.S. Nanterre

Euronext Access Paris - MLOEX - Code ISIN : FR0013266772

SOMMAIRE

1 RAPPORT DE GESTION

2 COMPTES CONSOLIDES

3 COMPTES SOCIAUX

4 CONVENTIONS REGLEMENTEES

RAPPORT DE GESTION 2021

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, en vue notamment (i) d'approuver les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 de la société ONE EXPERIENCE SA (la « Société ») et (ii) de vous rendre compte de l'activité de la Société et du Groupe, de notre gestion au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

Il vous sera, par ailleurs, donné lecture des rapports dans lesquels votre Commissaire aux Comptes relate les conditions d'exercice de sa mission et fait état des conclusions auxquelles l'ont amenés les divers contrôles et vérifications effectués par ses soins dans le cadre du mandat que vous lui avez confié.

Nous vous précisons que le présent rapport, les rapports sur les comptes annuels et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes sociaux et, de façon générale, l'ensemble des documents sur lesquels porte le droit de communication des actionnaires, ont été tenus à votre disposition dans les conditions de forme et de délais prévues par la réglementation en vigueur et les statuts de la Société.

L'objet du présent rapport est de vous communiquer des informations sur l'activité de la Société ainsi que des informations nécessaires au vote des résolutions qui vous seront soumises lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra au siège social le 30 mai 2022.

1. Activité du Groupe

La Société est la société-mère du groupe ONE EXPERIENCE (le « Groupe »), lequel conjugue savoir-faire dans la mise en avant d'une offre événementielle et hotellière de qualité et développement patrimonial au travers de la gestion dynamique d'actifs fonciers.

Les filiales de la Société détiennent notamment les biens d'exception suivants :

▪ Le Joséphine : péniche de de luxe située à Paris (75) face à la Tour Eiffel ;

▪ La Bouleaunière : château situé à Fontainebleau (77) ;

▪ La Terrasse du Mont-Blanc : chalet situé à Cordon (74) en Haute-Savoie ;

▪ Les Rhodos : hôtel 3 étoiles situé à Cordon (74) en Haute-Savoie ;

▪ Le Galet : hôtel 3 étoiles situé à Saint-Philibert (56) en Bretagne ;

▪ Le Lodge Kerisper : hôtel 4 étoiles situé à La Trinité-sur-Mer (56) en Bretagne ;

▪ La Ferme de la Corde : domaine équestre d'exception situé à Férolles-Attilly (77) ;

▪ Rambagh : immeuble de bureaux situé à Marrakech au Maroc.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le Groupe poursuit son développement afin d'étoffer son offre événementielle et hotellière ainsi que son parc immobilier.

Evènements significatifs de l'exercice 2021

La Société a procédé à trois augmentations de capital au cours de l'année 2021 :

▪ Suivant délibérations du Conseil d'Administration du 16 décembre 2020 et du Président Directeur Général du 22 janvier 2021, le capital a été augmenté d'une somme de 161.000 € suite à la décision d'augmentation du capital de la société par émission d'actions ordinaires nouvelles par placement privé sur délégation conférée par l'Assemblée Générale du 30 juin 2020 ;

▪ Suivant délibérations du Conseil d'Administration en date du 29 mars 2021 et du Président Directeur Général du 2 avril 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 150.000 € suite à la décision d'augmentation du capital de la société par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel sur délégation conférée par l'Assemblée Générale du 30 juin 2020 ;

▪ Suivant délibérations du Conseil d'Administration en date du 22 novembre 2021 et du Président Directeur Général du 29 novembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 50.368 € suite à la décision d'augmentation du capital de la société par émission d'actions ordinaires nouvelles par placement privé sur délégation conférée par l'Assemblée Générale du 30 juillet 2021.

La société « THE GAME FACTORY », filiale à 100% de la société « ONE EXPERIENCE FACTORY », elle-même détenue à 100% par la Société, a fait l'objet dissolution sans liquidation (transmission universelle de patrimoine) au profit de la société « ONE EXPERIENCE FACTORY », filiale de la Société, en date du 21 décembre 2021.