Immo Blockchain : Rapport financier annuel 2022

IMMO BLOCKCHAIN

Société anonyme au capital de 7.866.712 €

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 824 187 579 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2022

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, en vue notamment (i) d'approuver les comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 de la société IMMO BLOCKCHAIN SA (la « Société ») et (ii) de vous rendre compte de l'activité de la Société et du Groupe, de notre gestion au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

Il vous sera, par ailleurs, donné lecture des rapports dans lesquels votre Commissaire aux Comptes relate les conditions d'exercice de sa mission et fait état des conclusions auxquelles l'ont amenés les divers contrôles et vérifications effectués par ses soins dans le cadre du mandat que vous lui avez confié.

Nous vous précisons que le présent rapport, les rapports sur les comptes annuels (sociaux et consolidés) et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes sociaux et des comptes consolidés et, de façon générale, l'ensemble des documents sur lesquels porte le droit de communication des actionnaires, ont été tenus à votre disposition dans les conditions de forme et de délais prévues par la réglementation en vigueur et les statuts de la Société.

L'objet du présent rapport est de vous communiquer des informations sur l'activité de la Société et du groupe ainsi que des informations nécessaires au vote des résolutions qui vous seront soumises lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le 28 juin 2023.