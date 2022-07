Immo Blockchain : TRANSFERT DE LA COTATION DES TITRES IMMO BLOCKCHAIN SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS EFFECTIF LE 29 JUILLET 2022

Nouveau code mnémonique : ALIMB

Code ISIN inchangé : FR0013266772

Paris (France), le 26 juillet 2022 – 18 heures – IMMO BLOCKCHAIN (Euronext Access Paris, Ticker : MLIMB – ISIN : FR0013266772 – le « Groupe »), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, solutions évènementielles et développant une nouvelle plateforme d'investissements fonciers en « security tokens », annonce le transfert de la cotation des titres IMMO BLOCKCHAIN sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert sera effectif à compter de la séance de bourse du 29 juillet 2022.

L'objectif de ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à IMMO BLOCKCHAIN d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille. En effet, il permettra à la Société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs et de bénéficier d'une plus grande visibilité.

Le projet de transfert a été décidé par le Conseil d'administration de la Société en date du 3 juin 2022. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émissions d'actions nouvelles.

À compter du 29 juillet 2022, le nouveau code mnémonique de l'action IMMO BLOCKCHAIN sera ALIMB. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0013266772. Par ailleurs, l'action IMMO BLOCKCHAIN restera éligible aux PEA et PEA-PME.

Le Document d'Information relatif au transfert de la cotation des actions IMMO BLOCKCHAIN sur le marché Euronext Growth Paris est disponible sur le site Internet de la Société (www.immo-blockchain.com) ainsi que sur le site Internet d'Euronext.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

26/07/2022 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris

Mise en ligne du Document d'Information relatif au transfert 27/07/2022 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions IMMO BLOCKCHAIN sur Euronext Access Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions IMMO BLOCKCHAIN sur Euronext Growth Paris 29/07/22 Radiation des actions ordinaires de la société IMMO BLOCKCHAIN sur Euronext Access Paris (avant bourse)

Admission des actions IMMO BLOCKCHAIN sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

A propos d'IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Le groupe est actuellement coté sur Euronext Access Paris (MLIMB – Code ISIN : FR0013266772).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGptkcaYlmjKlmttZsppbJNja2dlmZbFaWfKyWSeY5ucb55hx2pkbcacZnBmnGdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75723-immo-blockchain-transfert-euronext-growth-26.07.22.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews