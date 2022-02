Atelier de co-création sur la zone piétonne de la place de Brouckère : Immobel est partenaire de la Ville de Bruxelles pour le projet de la ville des 15 minutes

A l'initiative de plusieurs propriétaires immobiliers (AGRE, BPI, VDD, Whitewood et Immobel) et dans le cadre de leur projet " Rez-de-Ville", un premier atelier de co-création constructive a eu lieu le 8 février 2022 avec différents services de la Ville de Bruxelles concernant l'agencement des commerces et des espaces (semi-)publics dans la zone piétonne de la place de Brouckère à Bruxelles.

Après que la Ville ait expliqué le projet pour les commerces des avenues du centre ville, les participants de l'ateliers ont cherché des opportunités, des outils et des actions. L'objectif : créer une offre diversifiée de commerces destinés aux jeunes, aux personnes travaillant dans le quartier, aux nouveaux résidents et aux touristes, en laissant une place aux commerces de proximité et aux concepts innovants. Des solutions pour améliorer les connexions entre les quartiers et créer une expérience agréable de l'espace public ont été discutées. L'idée de la ville des 15 minutes s'inscrit dans ce cadre. En un mot, cela signifie que les habitants d'une ville ou d'un quartier peuvent trouver toutes les fonctions essentielles à moins de 15 minutes de marche ou de vélo.

Immobel est actif dans la zone piétonne avec les projets Multi, Oxy et Brouck'r. Tous situés sur la place de Brouckère ou à proximité. Maintenant que la zone piétonne est enfin construite, la zone doit acquérir une identité par la programmation et l'activation, tant des commerces que de l'espace public.

"Chez Immobel, nous sommes convaincus que nos projets peuvent être un formidable levier pour créer cette identité et nous voulons donc montrer un engagement public fort de différentes manières", déclare Sven Lenaerts, responsable de la RSE chez Immobel.

Le processus de co-création qu'Immobel a mis en place avec AGRE, BPI, VDD et Whitewood et les services de la Ville de Bruxelles est essentiel. L'objectif est d'obtenir une image globale des besoins du quartier. Une offre pour les personnes travaillant dans le quartier, les touristes, les étudiants et en même temps des services de proximité pour les résidents actuels et futurs seront également recherchés. Les participants mettront au point un plan d'action concret qui sera discuté lors du prochain atelier de co-création.

En parallèle, certaines fonctionalités seront testées via des occupations temporaires. Les conclusions et recommandations seront ensuite intégrées dans la programmation des locaux commerciaux et de l'espace public.

LE DIALOGUE ET LE PARTAGE DE L'EXPERTISE

Cette approche globale et coordonnée de dialogue continu, de partage d'expertise, de test des fonctionnalités doit conduire à une offre différenciée de services et de commerces. Une attention particulière est accordée aux services de proximité et aux acteurs locaux, ainsi qu'aux équipements publics (culture, services de santé, services de formation, etc.) qui s'adressent à différents groupes cibles.

Cette méthodologie garantira également une attribution coordonnée des fonctionnalités publiques dans les atriums et les toits-terrasses. Elle devrait permettre de mieux relier les quartiers entre eux. Et de mieux équilibrer, d'une part, les événements de grande envergure dans l'espace public et, d'autre part, les activités à taille humaine destinées aux étudiants, aux familles et à d'autres groupes cible.

Immobel intègre cette réflexion publique dans les différents quartiers où il opère. Nos projets immobiliers sont systématiquement axés sur des engagements en faveur du bien-être des utilisateurs. Nous voulons répondre à la crise du climat et de la biodiversité, mais aussi contribuer à l'intérêt public, à l'identité locale et au renforcement de l'économie locale.