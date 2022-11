IMMOBEL : FRANCE S'ASSOCIE À NESTORE POUR L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE SON PROJET 16 SAINT-ANTOINE À PARIS

Immobel France collabore avec Nestore, spécialiste des pop-up stores, pour occuper temporairement le commerce de son projet de réhabilitation situé rue Saint Antoine, dans le Marais. Celui-ci consiste en la transformation d'un parking en un immeuble mixte mêlant logements, bureaux et un commerce. Immobel France poursuit ainsi sa stratégie de préfiguration initiée sur ses projets parisiens, dans le cadre de son engagement sur le développement de l'urbanisme transitoire.

Depuis le 04 octobre dernier, Immobel France a mis son commerce donnant sur la très fréquentée rue Saint-Antoine dans le 4ème arrondissement de Paris à la disposition de Nestore. Ce réseau de pop-up stores « laboratoires » accompagne le déploiement de marques aux concepts innovants, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, grâce à une approche de test & learn basée sur la mesure de performances. Offrir la possibilité de s'implanter plusieurs semaines sur cette artère historique du Marais à ces entreprises engagées et associations, c'est leur donner l'opportunité de se faire connaître du public, de tester et donner de la visibilité à leurs projets. Le partenariat se prolongera sur toute la durée du chantier.

« Le LAB est une opportunité rare pour les marques de pouvoir tester pendant près de deux ans de nouveaux concepts, de faire découvrir leurs produits et d'être présentes en boutique tout en profitant de la formidable visibilité de l'adresse ! » Mathieu Grandjean, cofondateur de Nestore.

« Nous avons conçu ce partenariat en réservant six mois du LAB pour accueillir des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le but est de favoriser l'émergence de concepts vertueux, d'artistes et d'artisans locaux » ajoute Léa Metiba-Lafaye, Directrice Tertiaire d'Immobel France.

« Les projets retenus pour l'occupation temporaire visent avant tout à tester de nouvelles fonctions, et stimuler l'économie locale, l'entrepreneuriat ou les associations de quartier. Celle-ci traduit l'engagement pris par Immobel France lors de la signature de la Charte pour l'occupation temporaire et transitoire de la Ville de Paris. » précise Paul-Michel Roy, directeur général tertiaire et transformation urbaine d'Immobel France.

À Barbès-Rochechouart un lieu dédié à la culture

Dans le cadre du projet de transformation des anciens magasins Tati Barbès situés dans le 18ème arrondissement de Paris, Immobel France a souhaité rendre accessible au plus grand nombre ce lieu chargé d'histoire. Le bâtiment a été confié à titre gracieux à Forest, acteur de l'occupation temporaire et transitoire. En coordination avec Maison Château Rouge et l'association Les Oiseaux Migrateurs, ils élaborent ensemble des projets et activités diversifiés, gratuits et constamment renouvelés sur les trois niveaux de l'immeuble haussmannien. Expositions, workshops, conférences-débats se succèdent pour réunir des publics d'horizons variés dans une ambiance interculturelle et ainsi faire émerger les idées, les talents, et développer l'inspiration.

Un lieu de création aux Buttes-Chaumont

Pour son projet des Buttes-Chaumont, situé dans le 19ème arrondissement de Paris, Immobel France a également fait appel à Forest en 2020. Le bâtiment accueille ainsi des activités culturelles autour du spectacle et de l'audiovisuel, comme des ateliers de fabrication de costumes et des tournages, permettant ainsi à des entreprises du secteur de l'audiovisuel de louer des immeubles abordables adaptés à leur activité à Paris. Cette collaboration s'étendra au moins jusqu'à la fin de l'année.

« L'Agence Forest accompagne Immobel France depuis 2020 dans la mise en valeur de ses biens en mutation. De la définition de la stratégie à la gestion des lieux, nous veillons à élaborer un projet en phase à la fois avec les objectifs de notre partenaire et avec son territoire. Notre réseau d'usagers et d'acteurs locaux nous permet d'intervenir aussi bien de manière temporaire avec la création d'un pôle cinéma (Buttes Chaumont), que dans une logique d'urbanisme transitoire combinant un centre culturel et des mises à disposition ponctuelles à destination d'une diversité d'acteurs (Ex-TATI). » Laurent Bandet, co-fondateur de l'Agence Forest.

En savoir plus sur nos projets

Le projet Saint Antoine est situé dans un ancien immeuble de parking enclavé dans un îlot de l'emblématique quartier du Marais à Paris. Ce programme de 5000m2 compte un immeuble de bureaux, un immeuble d'habitation avec de nouveaux logements dans une zone tendue en forte demande, ainsi qu'un commerce sur la rue Saint Antoine. La livraison est prévue en 2024.