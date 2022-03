IMMOBEL : FULL-YEAR RESULTS 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 10/03/2022 Information réglementée Bruxelles, le 10 mars 2022 à 17h40 CET RÉSULTATS FINANCIERS IMMOBEL EXERCICE 2021 DE SOLIDES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE SOULIGNENT LA RÉSILIENCE DU MODÈLE D'ENTREPRISE D'IMMOBEL Immobel a réalisé de très bons résultats et a assuré une croissance substantielle de son chiffre d'affaires. Le bénéfice net du Groupe est passé de 33,3 millions d'euros en 2020 à 92,2 millions d'euros en 2021.Le rendement sur capitaux propres (ROE) a atteint 19%, une performance largement supérieure à l'objectif de la société, fixé à 15%. L'EBITDA a doublé, passant de 52,8 millions d'euros à 103,8 millions d'euros. L'acquisition de plusieurs projets de premier plan a soutenu la croissance du portefeuille sous- jacent d'Immobel, qui était de 5,1 milliards d'euros en 2020 et s'élèvait à 5,5 milliards d'euros la fin de 2021. Ces acquisitions ont en outre contribué à alimenter un pipeline de projets prometteur. Au vu de ces bons résultats, Immobel s'est engagé à augmenter son dividende de 10 %, portant le dividende de 2021 à 3,05 euros par action. 1

FAITS FINANCIERS MARQUANTS ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX Le bénéfice net du Groupe a presque triplé, passant de 33,3 millions d'euros en 2020 à 92,2 millions d'euros en 2021. L'EBITDA a doublé pour atteindre 103,8 millions d'euros (52,8 millions d'euros en 2020).

Le dynamisme de l'activité sur le marché des bureaux a été assuré grâce à la poursuite de la tendance à la réduction et à la modernisation des espaces, avec un accent clair sur la durabilité. Les ventes résidentielles ont été soutenues par des marchés robustes, alimentés par la hausse des prix et un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande.

Obtention de permis pour une valeur de vente de 892 millions d'euros en 2021, contre 506 millions d'euros en 2020. Ce chiffre inclut les permis définitifs, qui représentent une valeur de vente de 580 millions d'euros, contre 315 millions d'euros en

2020.

2020. La position de croissance future a été renforcée au moyen de nouvelles acquisitions stratégiques en Belgique, en France et au Luxembourg, pour un montant de 560 millions d'euros en valeur de vente. Cela porte la valeur brute de développement (GDV - Gross Development Value) totale du portefeuille à 5,5 milliards d'euros.

La stratégie de croissance s'appuie sur un bilan robuste, avec une trésorerie de 273 millions d'euros et un ratio d'endettement de 52,9% à la fin de l'année.

Augmentation du dividende pour la cinquième année consécutive en ligne avec la politique de dividende. Cette année, l'augmentation est de

10%, soit un dividende de 3,05 euros par action. À Bruxelles, Immobel et Whitewood ont entièrement loué le projet de développement de bureaux MULTI (45.800 m²), avec une durée moyenne pondérée (WALT 1 ) d'environ 12 années.

) d'environ 12 années. En France, Immobel s'est associé à des investisseurs institutionnels de renom, Goldman Sachs Asset Management et Pictet Alternative Advisors, pour des acquisitions stratégiques à Paris.

À Bruxelles, Immobel a été sélectionné par Proximus comme candidat privilégié pour conclure un accord sur la vente, la cession-bail et le réaménagement du siège de Proximus.

cession-bail et le réaménagement du siège de Proximus. En Espagne, Immobel a fortement progressé dans les procédures d'urbanisme nécessaires à la construction du Four Seasons Marbella Resort 2 .

. Au Luxembourg, Immobel a signé un accord avec TotalEnergies pour l'acquisition de leur siège luxembourgeois situé à la Route d'Esch.

Immobel a posé les bases du lancement d'Immobel

Capital Partners 3 au Royaume-Uni, renforçant ainsi de manière significative son activité européenne de gestion d'investissements.

Capital Partners au Royaume-Uni, renforçant ainsi de manière significative son activité européenne de gestion d'investissements. Immobel a défini sa stratégie globale de durabilité basée sur 13 thèmes liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Weighted average lease term. Pour plus d'informations : https://www.immobelgroup.com/fr/actualites/immobel-sapprete-a-developper-le-complexe-four-seasons-a-marbella- suite-a-lapprobation Pour plus d'informations : https://www.immobelgroup.com/fr/actualites/immobel-lance-immobel-capital-partners-sous-la-direction-de-duncan- owen 2

Résultats financiers - Le bénéfice net du Groupe a presque triplé Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres consolidés pour l'exercice 2021 (en millions d'euros) : Résultats 31/12/2021 31/12/2020 Différence Revenus et autres produits d'exploitation 392,8 375,4 5% EBITDA4 103,8 52,8 97% Bénéfice net - part du Groupe 92,2 33,3 177% Bénéfice net par action (euros/action) 9,25 3,58 158% Rendement sur capitaux propres (ROE) 18,7% 7,8% 140% Bilan 31/12/2021 31/12/2020 Différence Inventaire5 1 261,9 1 140,8 11% Capitaux propres 571,6 491,9 16% Dette nette 593,3 603,9 -2% Valeur Brute de Développement (GDV) 5,5 5,1 8% du portefeuille (en milliards d'euros)6 En 2021, le bénéfice net du Groupe a augmenté de 177% pour s'établir à 92,2 millions d'euros. Le rendement des capitaux propres, qui s'élève à 19%, est bien supérieur à l'objectif de 15% fixé par la société. L'EBITDA a augmenté de 97% pour atteindre 103,8 millions d'euros. La valeur brute de développement (GDV) du portefeuille de la société a enregistré une hausse de 8%, passant de 5,1 milliards d'euros en 2020 à 5,5 milliards d'euros en 2021, tandis que l'inventaire sous-jacent a progressé de 11% pour atteindre 1,3 milliard d'euros, stimulés par les nouvelles acquisitions réalisées en 2021. La dette nette est restée stable, car les dettes supplémentaires contractées pour les nouvelles acquisitions ont été compensées par les flux de trésorerie opérationnels générés en 2021. Le ratio d'endettement s'en trouve amélioré : il était de 52,9 % à la fin de 2021 (contre 57 % à la fin de 2020). Forte prise d'occupation sur les marchés résidentiel et commercial Les ventes résidentielles ont été soutenues par des marchés solides caractérisés par le déséquilibre structurel entre l'offre et la demande, ce qui a entraîné une hausse des prix des projets résidentiels. Les ventes proviennent principalement d'O'Sea et d'Immobel Home (Belgique), d'Eden (Allemagne), et de Fort d'Aubervilliers (ilôt A), de Bucolia et de Montévrain (France). L'impact de la pandémie sur le mode de vie de la population et les emplacements qu'elle privilégie pour s'y installer a continué de se traduire par une forte demande de résidences secondaires et périurbaines. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, taxes, amortissements et dépréciations) se rapporte au résultat d'exploitation avant amortissement et dépréciation d'actifs (tel qu'il est inclus dans les frais d'administration). La rubrique Inventaire comprend les immeubles de placement, les participations dans les coentreprises et entreprises associées, les avances aux coentreprises et entreprises associées, les stocks et les actifs de contrats. Valeur de vente ou valeur brute de développement (GDV): chiffre d'affaires total attendu (part du Groupe) pour un projet ou tous les projets du portefeuille actuel (y compris les projets soumis à des conditions suspensives pour lesquels la direction estime qu'il y a une forte probabilité de concrétisation). 3

L'année 2021 a également été marquée par une importante activité de location et d'investissement au sein de notre division bureaux. La vente de l'immeuble « Commerce 46 », certifié BREEAM « Outstanding » et neutre en carbone, à Allianz, et la vente de l'immeuble « Möbius II », bâtiment « smart » et certifié BREEAM « Excellent », à l'État belge (plus tôt que planifié) ont largement contribué à la réalisation d'un bénéfice net robuste. Deux contrats de location ont été signés : l'un pour une durée de 12 ans avec TotalEnergies et l'autre pour 9 ans avec une institution financière américaine de premier plan pour son nouveau siège belge au sein du bâtiment MULTI, le premier immeuble de bureaux neutre en carbone à Bruxelles. Ces transactions illustrent clairement la vue des investisseurs et des occupants sur le marché des bureaux après la pandémie. Nous constatons toujours plus de signes d'une tendance à la réduction et à la modernisation des espaces, ainsi qu'un intérêt croissant pour la durabilité, le bien-être et la flexibilité des modes de travail, autant de domaines dans lesquels Immobel a fait ses preuves. Amélioration du taux d'obtention de permis L'activité d'obtention de permis s'est améliorée en 2021 par rapport à 2020, même si la société a encore été confrontée à des retards pour certains de ses projets résidentiels. Au cours de l'année, Immobel a obtenu des permis pour une valeur de vente de 892 millions d'euros, contre 506 millions d'euros en 2020. En 2021, la valeur de vente totale des permis définitifs se montait à 580 millions d'euros, contre 315 millions d'euros en 2020. En Belgique, Immobel s'est vu octroyer un permis d'une valeur de vente de 103 millions d'euros pour le projet résidentiel Ilôt Saint-Roch. En collaboration avec Dumobil, Immobel a obtenu un permis d'urbanisme pour le développement de 200 unités à Tielt, équivalant à une valeur de vente de 65 millions d'euros. À Éghezée près de Namur, Immobel développera un nouveau quartier résidentiel durable comprenant 168 unités résidentielles (dont 118 maisons et 50 appartements), pour une valeur de vente de 57 millions d'euros. En France, les permis octroyés concernent notamment le projet de bureaux Montrouge à Paris, d'une superficie de 8.700 m², le projet résidentiel Montévrain, d'une valeur de vente de 19 millions d'euros, et le projet résidentiel Bucolia, d'une valeur de vente de 54 millions d'euros. La Valeur Brute de Développement de 5,5 milliards d'euros comme plateforme solide pour la poursuite de la croissance d'Immobel Immobel a fait progresser sa valeur brute de développement de plus de 8 % en acquérant des actifs d'une valeur de vente de 560 millions d'euros, qui constitueront un solide pipeline d'opportunités pour la suite. La Valeur Brute de Développement de l'entreprise s'établissait ainsi à 5,5 milliards d'euros fin 2021. Paris, Immobel s'est associé à deux investisseurs institutionnels de renom. Avec Goldman Sachs Asset

Management, le développeur immobilier a acquis un immeuble commercial et de bureaux à usage mixte de qualité supérieure dans le centre de Paris. Avec Pictet Alternative Advisors, le développeur a acquis un immeuble de bureaux situé dans le quartier de l'Opéra à Paris, ce qui constitue une opportunité majeure de réaménagement dans l'un des endroits les plus prisés de la capitale française. Immobel a en outre obtenu le contrat pour la conversion de l'immeuble emblématique Tati Barbès en logements, commerces et bureaux. En repensant les biens immobiliers pour en changer la destination ou en introduisant des usages mixtes durables dans les développements, Immobel répond aux principaux défis des grandes villes européennes, à savoir la pénurie de logements et les défis environnementaux. 4