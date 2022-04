Immobel : Capital Partners continue de renforcer son équipe avec la nomination de Maureen Mahr von Staszewski au poste de Head of Pan European Office

Immobel Capital Partners, la société de gestion d'investissements du Groupe Immobel basée à Londres, annonce la nomination de Maureen Mahr von Staszewski en tant que Head of Pan European Office, avec la responsabilité quotidienne de conduire la croissance et la performance de sa stratégie de bureaux verts.

Maureen rejoint le Groupe avec plus de vingt ans d'expérience dans l'immobilier, la banque et la finance en Europe. Plus récemment, elle était responsable de la mise en place et de la gestion du fonds européen revenu thématique et croissance de Swiss Life Asset Managers, doté de plus de 500 millions d'euros. Avant cela, elle était Senior Fund Manager chez Cromwell Property Group, responsable de la structure, de la stratégie et de la gestion de l'équipe de gestion de fonds européens avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Elle a également acquis son expérience en occupant divers postes de gestionnaire de fonds et de transaction chez AXA IM - Real Assets et chez Cataylst Capital, où elle était responsable des acquisitions, basée en Allemagne. Elle est titulaire d'un MBA de la Hult International Business School.

Maureen travaillera avec Duncan Owen, qui a rejoint le groupe pour lancer Immobel Capital Partners en janvier de cette année. Immobel Capital Partners se concentre sur la création de stratégies d'investissement paneuropéennes " vertes " dans les secteurs résidentiels et des bureaux, où Immobel est déjà leader du marché. L'entreprise se concentre sur les centres urbains qui offrent la possibilité de créer une nouvelle génération d'espaces de vie et de travail durables et intelligents à proximité des quartiers d'affaires centraux. Le co-investissement d'Immobel dans le bilan, ainsi que le capital de tiers, garantiront un alignement clair avec les investisseurs. La création de valeur sera assurée par la sélection minutieuse d'actifs qui bénéficient de forces structurelles à long terme et qui sont moins dépendants du cycle économique. Immobel Capital Partners a acquis[1]le premier actif, White Rose Office Park à Leeds, en mars de cette année, pour constituer le premier investissement de sa stratégie de bureaux verts.

Duncan Owen a déclaré :"Maureen apporte une expérience significative dans les transactions et la gestion de fonds, ayant été responsable de la mise en place de précédents fonds européens au cours de sa carrière. Nous pensons que sa perspicacité et ses connaissances pratiques seront très précieuses dans l'exécution de notre stratégie d'investissement dans les bureaux verts."

Maureen Mahr von Staszewski a ajouté : "Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de la nouvelle équipe et je suis impatiente de jouer mon rôle dans la réalisation de la stratégie de croissance d'Immobel Capital Partners."

[1]Pour de plus amples informations: https://www.immobelgroup.com/fr/actualites/immobel-capital-partners-acquiert-un-campus-de-bureaux-a-leeds-comme-premier-actif-de-sa