Immobel : Immorun is back in Luxembourg

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16/09/2021

Information non-réglementée

Luxembourg, le 16 septembre à 11h00

IMMORUN EST DE RETOUR À LUXEMBOURG

Immobel annonce le retour de l'événement le 29 septembre prochain sur le site de la Kockelscheuer. Dédié à la communauté Real Estate, cette course donnera rendez-vous aux coureurs du secteur pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

L'événement sportif B2B de la communauté Real Estate de Luxembourg

Organisée sur le site de la patinoire de la Kockelscheuer le 29 septembre prochain, cette seconde édition réunira plusieurs centaines de coureurs de tous niveaux. Issus du secteur de l'immobilier et de la construction, tous s'aligneront sur le départ pour le plaisir de confronter leur esprit d'équipe et partager un moment de convivialité. Cette soirée powered by Immobel, est organisée par People First en partenariat avec Immobel en tant que sponsor principal ainsi qu' Inowai, Arendt & Medernach, Seco, BAM Lux et BGL BNP Paribas.

Un afterwork mettant à l'honneur l'esprit d'équipe

Regroupés en équipes de 3 participants, les coureurs lancés en départs successifs enchaîneront respectivement des boucles de 9, 6 et 3 km pour se rejoindre et franchir la ligne d'arrivée réunis, permettant ainsi de rassembler des coureurs de tous niveaux. « Après plus d'un an de distanciation, tout en restant très prudents, nous avons tous hâte de nous retrouver et de renouer avec une vie sociale plus épanouie. Le sentiment d'appartenance, l'esprit d'équipe, le lien humain sont des valeurs essentielles dans l'entreprise, cela est encore plus évident aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire, c'est pourquoi je pense que cette édition arrive au bon moment ! » déclare Olivier Bastin, Managing Director Immobel Luxembourg and Germany. Après l'effort, les participants seront invités à se retrouver pour la cérémonie de remise de prix, suivie d'un walking dinner propice au networking.

Un événement solidaire

Immorun a choisi de renouveler son soutien à la fondation Kriibskrank Kanner (https://fondatioun.lu/) qui vient en aide aux enfants atteints du cancer. Running Nation et People first, en tant que co-organisateurs de l'événement, reverseront au terme de chaque édition à Kriibskrank Kanner, un don proportionnel au nombre d'inscrits.