Immobel : Lancement Immobel Home

Immobel Home est la nouvelle marque sous laquelle Immobel regroupe toutes ses activités de développement résidentiel dans les villes et villages de petite et moyenne taille en Belgique. Immobel Home se concentre sur le développement de quartiers durables bénéficiant d'un emplacement idéal dans une zone facilement accessible.



En 2022, Immobel Home développera des appartements et des maisons à Tielt, Astene, Eghezée, Barchon, Wavre et Namur pour un total de plus de 700 unités. Pour 2023 et 2024, 4 nouveaux projets de développement résidentiel (environ 500 unités en préparation de permis) sont dans le pipeline dans différentes villes et villages belges.



"En raison de la pandémie, nous constatons une augmentation considérable de la demande de maisons et d'appartements dans les villes et villages verts de petite et moyenne taille. L'offre d'Immobel Home répond parfaitement à cette demande. Il était important pour nous de renforcer la vision d'Immobel Home. La nouvelle identité de marque et le nouveau site web soutiendront notre croissance future." déclare Eric Schartz, responsable d'Immobel Home au sein du groupe Immobel.