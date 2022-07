Immobel : Lars Huber nommé Président de l'ULI Europe

Huber entend mettre l'accent sur les critères ESG, le changement climatique et les mesures urgentes requises pour que l'industrie s'attaque avec succès à la décarbonisation.

Londres (1er juillet 2022) - Lars Huber, PDG de Hines Europe, a été nommé Président de l'ULI Europe. Huber, qui succède à Marnix Galle,Président exécutif du Conseil d'administration du promoteur Immobel, agira à titre bénévole dans le cadre d'un mandat de deux ans débutant le 1er juillet 2022. Il rejoindra également le Conseil d'administration international de l'ULI.

Huber apporte à son nouveau rôle une vaste expérience du leadership au sein de l'Institut. Membre du conseil d'administration international de l'ULI, il a siégé au comité exécutif de l'ULI Europe au cours des deux dernières années.

Sous sa direction et en étroite collaboration avec l'ULI, il a joué chez Hines un rôle déterminant dans la mise en place du concours annuel des étudiants de l'ULI Hines - Europe, un événement couronné de succès qui en est maintenant à sa troisième année. En outre, Hines, aux côtés d'autres acteurs mondiaux de l'immobilier, contribue à l'initiative phare de l'ULI Europe pour aider le secteur immobilier à décarboniser l'environnement bâti.

« Nous sommes ravis que Lars se joigne à nous en tant que président de l'ULI Europe », a déclaré Peter Ballon, président mondial de l'ULI, directeur international de l'immobilier et membre du Conseil d'investissement de CPP. « Lars présente une feuille de route impressionnante en termes de passion - et d'engagement - envers l'Institut, notamment via le soutien de Hines. Il s'engage à relever de nombreux défis majeurs de l'industrie, qui reflètent parfaitement les missions prioritaires de l'ULI à l'échelle mondiale et qui orientent de nombreuses initiatives clés en Europe. »

Il ajoute : « Nous sommes convaincus que l'ULI continuera de s'épanouir sous sa direction en Europe, fort de l'excellent travail accompli sous la direction experte de Marnix au cours des deux dernières années difficiles. Cela inclut les progrès qu'il a réalisés dans le cadre de notre mission en Europe, l'augmentation continue du nombre de membres, la valeur générée au profit des membres et, plus récemment, l'énergie et la diligence dont il a fait preuve lors de l'organisation de la Conférence européenne à Bruxelles. Nous remercions Marnix pour sa précieuse contribution. »

Marnix Galle, Président sortant de l'ULI Europe, a déclaré : « Ce fut un réel privilège de diriger l'ULI en Europe au cours des deux dernières années, et malgré les difficultés auxquelles a été exposée l'industrie, je suis fier de la croissance soutenue de l'Institut, démontrant ainsi qu'il demeurait de la plus grande utilité au cours de cette période de changement fondamental. Je suis très heureux d'accueillir Lars en tant que mon successeur. Je sais que Lars est passionné par les défis majeurs auxquels notre industrie est confrontée, et je suis convaincu qu'il saura tirer parti de l'excellent travail accompli par l'ULI. »

Lars Huber, PDG de Hines Europe, a déclaré : « C'est un grand honneur pour moi d'être nommé Président de l'ULI Europe. J'ai le plus grand respect pour l'ULI et le travail incroyable qu'il accomplit au profit de notre industrie, et je suis enchanté par la position unique de l'ULI lui permettant de créer des changements significatifs dans le secteur immobilier et face aux défis auxquels il est confronté dans l'environnement actuel. »

« Ayant siégé au Comité exécutif européen au cours des deux dernières années, je suis fier de rejoindre une équipe aussi talentueuse et focalisée sous la direction de Lisette van Doorn. Et avec l'ensemble de l'organisation de l'ULI, je suis profondément reconnaissant envers tant de collègues de l'industrie européenne pour leurs contributions exceptionnelles et leur engagement envers l'ULI. »

« Je tiens à remercier sincèrement mon prédécesseur Marnix Galle pour ses résultats fantastiques en tant que président de l'ULI Europe au cours des deux dernières années, en particulier pour son leadership réfléchi et efficace pendant la pandémie. Je ferai de mon mieux pour suivre ses traces et je me réjouis de suivre sa voie. Je me réjouis également de continuer à travailler avec Marnix en tant que membre du Comité exécutif de l'ULI Europe. »

Huber a identifié plusieurs priorités qui guideront son mandat en tant que Président de l'ULI Europe.

Et lui de préciser : « Je suis particulièrement enchanté de jouer un tel rôle actuellement. L'industrie s'engage dans une période de transformation sismique tout en essayant de surmonter la myriade de défis économiques, commerciaux et géopolitiques. La plus grande priorité qui unit le secteur immobilier est la nécessité de ralentir le changement climatique, de générer un impact social et de faire progresser davantage la diversité et l'inclusion, et je me concentrerai sur la promotion de cet agenda en matière de GES dans mon rôle de président de l'ULI Europe. »

« Il est également manifeste que nous devons prendre acte, répondre dûment et intégrer pleinement les besoins fondamentaux de nos clients à long terme : les occupants et les utilisateurs finaux des bâtiments et de l'espace que nous créons. Cela nécessitera de prêter une attention accrue à la dynamique de l'immobilier, en passant à une véritable approche centrée sur l'homme, soutenue par la technologie et la prestation de services. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons atteindre avec succès, dans une logique globale, nos objectifs stratégiques et nos objectifs en matière de GES; »

« Tout cela nécessite un effort collectif et collaboratif de la part de notre industrie, et je ne peux pas penser à une meilleure organisation que l'ULI pour nous rassembler afin de relever avec succès ces défis. Agir en ce sens permettra également à l'ULI d'attirer un plus grand nombre de membres et d'étendre son envergure, poursuivant son impressionnante dynamique de croissance à travers l'Europe au cours des deux dernières années. L'Institut est l'organisation à but non lucratif la plus utile et la mieux positionnée dans notre industrie, et les opportunités qu'il offre à ses membres en termes de connexion, de partage des idées, des solutions et des meilleures pratiques dans l'immobilier et l'environnement bâti, sont honnêtement inestimables alors que nous nous efforçons ensemble de créer des changements positifs à long terme. »

Outre la nomination de Huber au poste de président de l'ULI Europe, cinq nouveaux membres du comité exécutif de l'ULI Europe prendront leur fonction le 1er juillet 2022, dont Amal Del Monaco, directrice générale principale - responsable de la gestion des actifs européens et responsable pays, PATRIZIA, France ; Alex Jezeph, directeur principal du développement, Transport for London (TfL), Royaume-Uni ; Alberto Valls Martinez, associé exécutif de l'immobilier et des actifs immobiliers, Deloitte Espagne et EMEA, et président de l'ULI Espagne ; Thibault Weston Smith - Directeur général de Realty Corporation, Royaume-Uni/France et président de l'ULI Europe Young Leader ; et Markus Wiedenmann, fondateur et PDG, Art-Invest Real Estate Management, Allemagne et nouveau président de l'ULI Allemagne.

Le comité exécutif de l'ULI Europe est complété par ses membres existants, Marnix Galle, président sortant de l'ULI Europe : Anette Simpson, Présidente de l'ULI Royaume-Uni et Directrice du Développement et des Partenariats, Legal & General Affordable Homes ; Sebastien Chémouny,

Responsable France, Allianz Real Estate et Président de l'ULI France,

Nicholas Garattini, Responsable du Développement Commercial et Conseil, GENERALI REAL ESTATE ; Sophie van Oosterom. Directrice mondiale de l'immobilier, Schroder Real Estate Investment Management Limited et membre du conseil d'administration international de l'ULI ; Guido Verhoef, directeur de l'immobilier privé, PGGM Investments et membre du conseil d'administration international de l'ULI ; Alexander Gebauer, PDG pour Europe de l'Ouest, Allianz Real Estate et membre du conseil d'administration international de l'ULI ; Edward Siskind, Cale Street Partners et membre du conseil d'administration international de l'ULI, Lars Huber, PDG de Hines Europe et ULI Europe, et Lisette van Doorn, PDG de l'ULI Europe.

Au niveau mondial, 28 sommités de l'industrie immobilière ont été ajoutées à la liste des membres du conseil d'administration international de l'ULI (ULI'sGlobal Governance Trustees), dont six sont originaires d'Europe : Sébastien Chemouny, Responsable France, Allianz Real Estate, Paris, France ; Amal del Monaco, Directeur général principal - directrice générale principale - responsable de la gestion des actifs européens et responsable pays, PATRIZIA, Paris France ; Alex Jezeph, Directeur du Développement, Transport for London, Londres, Royaume-Uni ; Annette Kroeger, Directrice Générale d'Allianz Real Estate pour l'Europe du Nord et Europe centrale, Allianz Real Estate, Munich, Allemagne, Markus Wiedenmann, directeur général, Art-Invest Real Estate Management GmbH, Köln, Allemagne, et Dorota Wysokinska-Kuzdra, associée principale, Colliers, Varsovie, Pologne.

Enfin, en plus de Lars Huber, Hala El Akl, Directeur principal de l'ESG et des Opérations, Oxford Properties Group rejoindra les membres du Conseil d'administration international de l'ULI originaires d'Europe.

-Fin-

Pour en savoir plus : Contacter Tony Nokling (ULI Europe Communications) par courrier électronique à [email protected]ou au +44 7879 883131.

Notes aux rédacteurs :

À propos d'Urban Land Institute :

L'Urban Land Institute (ULI) est une organisation à but non lucratif pour la formation et la recherche, entièrement financée par ses membres. Sa mission est de façonner l'avenir de notre environnement urbain et immobilier dans le but de transformer les communautés du monde entier. Fondée en 1936, l'organisation compte aujourd'hui plus de 46 000 membres provenant de tous les métiers de la gestion et de l'aménagement du territoire.

Les missions prioritaires de l'ULI sur lesquelles l'organisation se concentrera au cours des trois années à venir sont les suivantes : décarboniser le secteur de l'immobilier et viser l'objectif de « zéro émission nette » ; former la prochaine génération de tout l'éventail des chefs de file du secteur ; et, améliorer l'accessibilité au logement dans le monde entier.

L'ULI compte plus de 4 600 membres en Europe répartis entre 15 réseaux de conseils nationaux. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site europe.uli.org , ou nous suivre sur Twitter , LinkedIn ou Instagram .

À propos de Lars Huber, PDG de Hines Europe

Lars a rejoint Hines en 1996 et, dans ses fonctions précédentes, il a supervisé la levée de fonds propres pour Hines en Europe et en Asie, a été gestionnaire de fonds au sein de l'équipe européenne de gestion des investissements et a travaillé dans le domaine du développement et des acquisitions en tant que responsable du développement en Allemagne. En tant que PDG de Hines Europe, Lars supervise toutes les activités de développement, les acquisitions et les opérations dans la région européenne. Il est aussi membre du Comité exécutif de Hines. Il est diplômé de l'École européenne de commerce de Francfort.

À propos de Hines :

Hines est une société privée d'investissement immobilier mondial fondée en 1957 et présente dans 285 villes dans 28 pays. Hines supervise les actifs d'investissement sous gestion évalués à environ 90 milliards USD1. En outre, Hines fournit des services tiers au niveau des propriétés à 373 propriétés totalisant 114,2 millions de pieds carrés. Historiquement, Hines a développé, redéveloppé ou acquis environ 1 530 propriétés, totalisant plus de 511 millions de pieds carrés. Le cabinet a actuellement plus de 198 développements en cours dans le monde entier. Fort d'une vaste expérience des investissements dans l'ensemble du spectre des risques et de tous les types de biens, et d'un engagement fondamental envers l'ESG, Hines est l'une des organisations immobilières les plus importantes et les plus respectées au monde.

Depuis son arrivée en Europe en 1991, Hines a développé sa plateforme européenne pour déployer des bureaux dans 17 villes ainsi qu'une présence dans 60 villes dans 14 pays. Hines supervise des actifs d'investissement sous gestion évalués à environ 24,5 milliards EUR et fournit des services tiers de gestion des biens immobiliers pour un total de 4,3 millions de mètres carrés en Europe, en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Visitez www.hines.compour plus d'informations.

¹ Comprend à la fois l'organisation mondiale de Hines ainsi que RIA AUM au 31 décembre 2021