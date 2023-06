Immobel : livre NOVA, un nouvel immeuble de bureau à Luxembourg

Le 25 avril dernier, Immobel a livré l'immeuble Nova à Monceau Assurances. Situé sur la Place de l'Étoile, au cœur du CBD (Central Business District) de Luxembourg, et d'une surface de 4.200 m², le bâtiment accueillera le bureau d'avocats DLA Piper Luxembourg en septembre.

Ayant fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux, dont la dernière date de 1992, l'immeuble Nova affiche désormais une façade intemporelle et une intégration parfaite dans le quartier. Imaginée par le bureau d'architecture luxembourgeois Beiler François Fritsch, la réhabilitation de l'immeuble contemporain intègre une surélévation harmonieuse ainsi qu'une ouverture maximale sur l'extérieur offrant des vues permanentes sur la ville et ses environs.

Mobilité douce, interactions sociales et travail collaboratif

Comprenant 7 étages et 3 niveaux de sous-sol, l'immeuble situé face au nouveau pôle multimodal du tram comprend une cour et un patio paysagers en cœur d'îlot, ainsi que deux terrasses panoramiques en rooftop. Afin de maintenir un haut niveau de qualité et de satisfaction des usagers, Immobel a intégré la plus grande flexibilité au concept avec un espace auxiliaire de 200 m² à destination d'un fitness, d'une bibliothèque, d'une cafétéria ou encore d'une salle de conférence, selon le choix du locataire. « Nous sommes fiers de remettre les clés de cette adresse prestigieuse. La flexibilité, l'aménagement et l'ouverture sur l'extérieur offrent un cadre de travail motivant et inspirant. Nova est une belle illustration de ce que le bureau « post crise du covid » doit être : attrayant, flexible et hybride. » Muriel Sam, Managing Director Immobel Luxembourg.

Une réhabilitation respectueuse

Cette rénovation s'inscrit dans la politique environnementale du groupe Immobel. « Le degré de préservation du bâtiment existant et le besoin réduit de nouveaux matériaux ont un impact direct sur les émissions de CO2/m² (carbone intrinsèque) » Indique Sven Lenaerts, Head of ESG Immobel Group. Pour réduire ces émissions intrinsèques de carbone, le projet de rénovation a été mené dans une approche pragmatique impliquant la maximisation de la réutilisation des éléments structurels. La conservation de l'ossature et des niveaux de sous-sols existants du bâtiment ont permis de limiter les déchets et émissions superflues, d'optimiser les coûts et délais tout en tout en préservant l'intégrité structurelle et la silhouette d'origine.

Le projet en bref