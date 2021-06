Immobel : Groen licht voor groene woonoase in Tielt

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22/06/2021

Information non-réglementée

Bruxelles, le 22 juin à 11h00

FEU VERT POUR UN PROJET RESIDENTIEL VERDOYANT À THIELT

Immobel et Dumobil ont obtenu un permis de lotir pour le développement d'un tout nouveau quartier verdoyant à Thielt (Flandre-Occidentale). Les conseils, communal et provincial, ont donné leur feu vert pour le lotissement de cet ambitieux projet résidentiel où se côtoieront harmonieusement des logements durables et un vaste parc. Le début des travaux est prévu pour l'automne 2021.

Près de 200 unités à construire dans un parc de 48.000 m²

Le promoteur Immobel s'appuie sur plus de deux siècles d'expérience pour la réalisation de ce projet. Concrètement, Immobel aménagera un parc entouré de logements sur mesure. Grâce à ce projet, mêlant 106 maisons et 88 appartements, la ville de Thielt comptera un millier de citoyens supplémentaires. Conçus pour s'intégrer harmonieusement dans la nature environnante, les différents logements satisferont aux normes les plus strictes en termes d'isolation et d'énergie. Le nouveau parc, planté d'innombrables parterres de fleurs colorés et de plus de 300 chênes, tilleuls et autres arbres indigènes, invite à la détente et aux rencontres. Outre son aspect durable, ce projet privilégie avant tout la mobilité. Grâce à sa situation centrale, à deux pas du centre et de la gare de Thielt, il apporte une belle plus-value au paysage urbain.

Habiter dans un écrin de verdure

Le parc de près de 5 hectares est au cœur de ce projet résidentiel unique », explique Toon Honings, Development Director Immobel Home. « Ce projet illustre à merveille notre philosophie centrée sur l'habitat durable. Il reflète également notre ambition de créer des environnements urbains durables et de qualité pour ceux qui en ont fait leur lieu de vie et de travail. »

En réalisant ce projet résidentiel, c'est un tout nouveau quartier verdoyant qu'Immobel sort de terre. Le parc grandiose est sillonné par le ruisseau Marialoop, longé à son tour par des sentiers pédestres et cyclistes qui relient le quartier à la gare et au centre-ville tout proches. Ce projet fait ainsi figure de modèle en matière de mobilité durable. Une pelouse polyvalente est également prévue, de même que deux bassins tampons jouxtant des étangs

poissons. De nombreuses espèces d'arbres indigènes offriront un abri au quartier tout entier. Ce projet unique traduit la volonté d'Immobel de privilégier au maximum la vie dans la nature, la mobilité durable et l'efficacité énergétique.

Le projet Immobel en bref