Immobel : vend une résidence services seniors à Swiss Life Asset Managers

A propos d'Immobel:

Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le Groupe, dont l'origine remonte à 1863, conçoit des environnements urbains de qualité, à l'épreuve du temps, qui ont un impact positif sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. L'entreprise est spécialisée dans les biens immobiliers mixtes avec différentes fonctions. Avec une valeur boursière de plus de EUR 600 millions et un portefeuille de plus de 1 200 000 m² de développement de projets dans 6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne), Immobel occupe une position de premier plan dans le paysage immobilier européen. Le Groupe vise la durabilité en matière de développement urbain. En outre, il cède une partie de ses bénéfices à des associations caritatives dans le domaine de la santé, de la culture et de l'inclusion sociale. Immobel compte environ 200 talents engagés au quotidien.

Pour plus d'informations : www.immobelgroup.com

À propos de Domitys

Fondée en 1998, DOMITYS, filiale d'exploitation du groupe ÆGIDE dont l'actionnaire majoritaire est NEXITY, est le leader français des résidences services seniors. Avec 3200 collaborateurs et 120 résidences où vivent 12000 seniors, DOMITYS est présent sur tout le territoire français et à l'international avec des résidences en Belgique, en Italie et à l'île Maurice. Depuis sa création, DOMITYS oeuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s'alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (SYNERPA, Fédération Française de Cardiologie, Cercle Vulnérabilités & Société etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-Tank « Matières Grises », dédié au vieillissement de la population. http://www.domitys.fr