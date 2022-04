Immobel : verhoogt haar dividend met 10% en brengt het dividend voor 2021 op EUR 3,05 bruto per aandeel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 21/04/2022

Information réglementée Bruxelles, le 21 avril à 13h00

IMMOBEL AUGMENTE SON DIVIDENDE DE 10%, PORTANT LE DIVIDENDE 2021 À 3,05 EUROS BRUT PAR ACTION

Aujourd'hui, l'Assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende de 3,05 euros brut par action en circulation, ce qui représente une augmentation de 10 % du dividende.

Suite aux résolutions prises ce jour par l'Assemblée générale, un dividende brut de 3,05 euros par action en circulation sera versé pour l'exercice 2021, payable à partir du 27 avril 2022 sur présentation du coupon n° 32.

Immobel augmente son dividende pour la 5ème année consécutive, conformément à sa politique de dividende.

A 3,05 euros brut par action, le montant total distribué sera de 30.409.692,55 euros.

Calendrier de dividende :

• Date de détachement (ex-date) : 25 avril 2022 • Date d'enregistrement (record date) : 26 avril 2022 • Date de paiement (payment date) : 27 avril 2022

De plus amples informations relatives à l'Assemblée générale sont disponibles sur la page suivante du site Internet d'Immobel : https://www.immobelgroup.com/fr/investor-relations/informations-aux-actionnaires

À propos d'Immobel : Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le

Groupe, fondé en 1863, se spécialise dans des projets immobiliers mixtes et crée des espaces urbains de haute qualité, à l'épreuve du temps et ayant un impact positif sur la vie, le travail et les loisirs des personnes.

Avec une capitalisation boursière de plus de 650 millions d'euros et un portefeuille de plus de 1 600 000 m² de projets de développement dans six pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne et Allemagne), Immobel occupe une position de premier plan dans le paysage immobilier européen. Le Groupe poursuit un objectif de durabilité dans le développement urbain. Il consacre en outre une partie de ses bénéfices au soutien de bonnes causes dans les domaines de la santé, de la culture et de l'inclusion sociale. Immobel emploie quelque 200 personnes.

