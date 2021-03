Immobilière Dassault : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2020

Regulatory News:

Immobilière Dassault (Paris:IMDA) informe le public que son Document d’Enregistrement Universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 mars 2021 (n° de dépôt D.21-0116).

Il est disponible sur le site de la Société Immobilière Dassault : http://www.immobiliere-dassault.com/fr/ et sur le site de l’AMF : http://www.amf-france.org

Il comprend notamment le Rapport Financier annuel 2020, le rapport du Président du Conseil de Surveillance relatif au contrôle interne, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.

Prochain communiqué : Revenus locatifs du 1er trimestre 2021,

Le 16 avril 2021

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2020, le patrimoine était composé de 21 actifs d’une valeur totale s’élevant à 816,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

