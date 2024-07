Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault (Paris:IMDA) à Oddo BHF, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 5 521

• Euros en espèces : 100 935,91

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 7 811 titres 370 468,50 € 582 transactions VENTE 7 455 titres 358 552,00 € 556 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600

• Euros en espèces : 196 658

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2023, le patrimoine était composé de 14 actifs d’une valeur totale s’élevant à 847,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 582 7 811 370 468,5 556 7 455 358 552 02/01/2024 7 50 2514,8 7 150 7568 03/01/2024 5 100 5002,9 1 1 50,4 04/01/2024 6 75 3747,7 5 50 2510 05/01/2024 5 43 2147,5 6 76 3820 08/01/2024 6 99 4965,2 7 75 3780 09/01/2024 10 150 7497,4 6 75 3755,2 10/01/2024 7 74 3724,3 6 183 9285,7 11/01/2024 9 130 6505 4 18 907 12/01/2024 5 193 9620,2 4 50 2498 15/01/2024 12 84 4199,1 8 194 9748,5 16/01/2024 5 32 1597,5 1 1 50 17/01/2024 3 7 349,3 2 25 1249,9 18/01/2024 13 118 5850,2 2 24 1195,3 19/01/2024 9 180 8850,6 4 29 1441,1 22/01/2024 3 50 2457,9 5 49 2419,9 23/01/2024 3 36 1760,8 3 50 2455,1 24/01/2024 2 21 1028,9 6 61 2995,9 25/01/2024 5 50 2439,5 1 1 49,1 26/01/2024 13 275 13195,9 3 50 2415 29/01/2024 3 50 2382,8 3 33 1584 30/01/2024 1 1 47,7 6 74 3554,4 31/01/2024 3 28 1344,8 7 100 4824,8 01/02/2024 6 125 5975,2 2 11 530,2 02/02/2024 8 75 3570,1 4 30 1431 05/02/2024 7 230 10855,1 4 59 2814,3 06/02/2024 2 21 984,9 5 75 3519,9 07/02/2024 12 175 8158,8 6 50 2350 08/02/2024 2 25 1164,9 7 71 3317,7 09/02/2024 6 75 3525,6 6 125 5894,5 12/02/2024 5 50 2359,9 6 101 4797 13/02/2024 1 1 47,3 3 25 1184,9 14/02/2024 4 30 1414,6 2 11 522,5 15/02/2024 3 26 1224,7 3 55 2608,4 16/02/2024 3 49 2305,7 2 25 1182,5 19/02/2024 3 50 2350 2 25 1180 20/02/2024 5 53 2488,4 3 51 2406,9 21/02/2024 3 26 1214,4 1 1 46,9 22/02/2024 1 1 46,6 1 1 46,6 23/02/2024 1 25 1175 1 27 1274,4 26/02/2024 8 100 4677,8 6 74 3481 27/02/2024 6 75 3491,6 7 57 2668,2 28/02/2024 5 11 513,7 6 75 3513,7 29/02/2024 7 80 3735,1 5 63 2953,3 01/03/2024 5 36 1681,4 6 73 3419,1 04/03/2024 7 51 2370,4 4 25 1168,1 05/03/2024 6 100 4645,4 5 45 2104 06/03/2024 3 50 2312,6 1 1 46,4 07/03/2024 6 53 2454,2 6 55 2558,4 08/03/2024 11 164 7549,9 2 25 1157,4 11/03/2024 10 75 3475,2 13 150 7001,3 12/03/2024 5 75 3457,8 3 50 2335 13/03/2024 2 26 1196 4 60 2760 14/03/2024 4 60 2759,6 3 41 1896 15/03/2024 3 50 2295 3 40 1842,9 18/03/2024 4 50 2300,3 5 37 1709,1 19/03/2024 2 26 1196,1 2 4 184,7 20/03/2024 5 170 7750,1 7 100 4607,5 21/03/2024 4 30 1381,9 10 99 4581,9 22/03/2024 6 51 2348,8 8 75 3470,1 25/03/2024 7 72 3300,9 7 100 4629,4 26/03/2024 9 90 4136,8 9 130 6017,4 27/03/2024 3 51 2344,2 3 27 1253,4 28/03/2024 2 25 1149,9 6 116 5367,1 02/04/2024 8 125 5765 3 34 1591,2 03/04/2024 7 149 6830,2 5 126 5808,7 04/04/2024 5 103 4726,6 6 126 5808,1 05/04/2024 3 51 2320,6 3 51 2330,6 08/04/2024 4 50 2280 0 0 0 09/04/2024 1 25 1132,5 1 3 136,5 10/04/2024 1 15 676,5 1 1 45,5 11/04/2024 2 26 1175,3 1 1 45,3 12/04/2024 4 75 3400 5 146 6643 15/04/2024 6 145 6508 10 150 6780 16/04/2024 4 51 2321 3 26 1186 17/04/2024 3 15 684,1 4 26 1192,6 18/04/2024 9 225 10371,5 6 200 9326,4 19/04/2024 1 1 46,2 7 240 11307,2 22/04/2024 1 1 47,2 4 51 2412,2 23/04/2024 1 1 48,3 9 250 12161,5 24/04/2024 5 63 3083,4 6 84 4130,7 25/04/2024 4 55 2685,4 4 26 1284,4 26/04/2024 4 95 4605 1 1 48,7 29/04/2024 2 26 1256 4 24 1166,7 30/04/2024 4 40 1933,5 4 36 1750,5 02/05/2024 1 1 48,3 3 50 2429,9 03/05/2024 7 125 6028,5 4 17 829 06/05/2024 3 43 2081,6 7 115 5603,5 07/05/2024 6 125 6027,6 2 25 1207,8 08/05/2024 5 15 725,1 3 16 782,4 09/05/2024 2 7 338,6 6 74 3624 10/05/2024 6 49 2362 3 15 730,2 13/05/2024 5 75 3627,3 9 100 4857,4 14/05/2024 2 15 724,6 8 45 2177,3 15/05/2024 5 50 2435,1 6 100 4885 16/05/2024 2 11 543,2 8 125 6169,7 17/05/2024 4 21 1036,9 2 25 1237,5 20/05/2024 3 9 444 4 26 1289,6 21/05/2024 5 35 1728,3 3 25 1242,2 22/05/2024 2 25 1242,5 5 139 6933,7 23/05/2024 1 1 49,9 2 25 1247,5 24/05/2024 1 1 50 4 15 750 27/05/2024 1 1 50 10 275 14033,8 28/05/2024 1 1 52,6 5 16 841,6 29/05/2024 2 16 829 5 75 3907,8 30/05/2024 2 10 514,4 4 160 8395,2 31/05/2024 4 50 2545,4 3 25 1277 03/06/2024 4 20 1019,4 6 41 2128 04/06/2024 2 15 742,1 4 41 2037,4 05/06/2024 2 15 745,3 6 48 2388 06/06/2024 2 11 553,9 7 137 6943,1 07/06/2024 9 145 7258 2 25 1274,4 10/06/2024 9 172 8266,4 8 68 3304,5 11/06/2024 7 75 3637,8 4 37 1815,1 12/06/2024 8 41 1972,5 7 15 727,1 13/06/2024 12 180 8568,7 2 2 96,1 14/06/2024 13 320 14558,5 1 1 46,5 17/06/2024 5 125 5530,5 7 125 5592,5 18/06/2024 2 30 1323 6 50 2239 19/06/2024 5 16 724,8 2 11 499,3 20/06/2024 5 74 3330,1 3 20 909,2 21/06/2024 2 26 1164,8 3 43 1943,8 24/06/2024 2 25 1110 1 1 44,4 25/06/2024 1 1 44,5 2 16 713,5 26/06/2024 3 25 1120 1 1 44,8 27/06/2024 2 4 178,1 4 33 1483,8 28/06/2024 1 14 623 1 16 723,2

