Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, Immobilière Dassault a annoncé que son Assemblée générale mixte se tiendra le 5 mai prochain, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer. L’événement sera retransmis en direct sous forme de webconférence dont les détails et modalités de connexion seront communiqués ultérieurement.



Les actionnaires de la foncière sont invités à exercer leurs droits de vote exclusivement à distance, en utilisant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée.