IMMOBILIERE DASSAULT: revenus locatifs en hausse de près de 25% au premier trimestre

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2021 de l'Immobilière Dassault ont atteint 6,6 millions d'euros, contre 5,3 millions un an auparavant. Cette hausse de 24,7% s’explique notamment par l’entrée en vigueur des nouveaux baux sur les immeubles des 23 et 127 avenue des Champs Elysées à Paris. Sur l’ensemble du patrimoine de la foncière, le taux d’occupation au 31 mars 2021 est de 91,13%, en légère progression par rapport au taux de 90,65% constaté au 31 décembre 2020.



Une vacance locative est volontairement maintenue sur l'immeuble du 16 rue de la Paix à Paris en vue de sa restructuration et celui du 22 rue Chauchat où les travaux devraient s'achever au 2ème trimestre 2021.





Malgré la crise sanitaire qui se prolonge, l'Immobilière Dassault a enregistré la signature de plusieurs promesses de vente d'actifs en vue de leur cession à des prix supérieurs aux dernières valeurs d'expertise, en l'occurrence l'immeuble situé au 83 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, dont la cession devrait être effective au cours du 2ème trimestre 2021, ainsi que les commerces du portefeuille C.P.P.J situés au 1 avenue Niel dans le 17ème arrondissement de Paris et au 2 ter rue Royale à Versailles.