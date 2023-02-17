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    IMDA   FR0000033243

IMMOBILIÈRE DASSAULT SA

(IMDA)
  Rapport
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Immobiliere Dassault : Document AMF CP. 2023DD885161

17/02/2023 | 18:26
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2023DD885161

16 février 2023

FR0000033243 - DD155215

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

HORIZON SAS personne morale liée à Jean-Baptiste DUZAN, Membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : IMMOBILIERE DASSAULT SA

LEI : 969500CRQJCR86DNNC50

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 avril 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Apport en nature

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033243

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 53.1000 Euro

VOLUME : 615 905.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 53.1000 Euro

VOLUME : 615 905.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 février 2023

COMMENTAIRES :

Apport en nature de 615.905 actions Immobilière Dassault SA par Horizon SAS au profit de Horizon Immobilier SAS (selon une

valeur d'apport unitaire de 53,10€).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Immobilière Dassault SA published this content on 17 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 February 2023 17:25:09 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2021 25,4 M 27,1 M -
Résultat net 2021 72,7 M 77,6 M -
Dette nette 2021 249 M 266 M -
PER 2021 6,11x
Rendement 2021 1,97%
Capitalisation 401 M 428 M -
VE / CA 2020 33,5x
VE / CA 2021 27,3x
Nbr Employés 9
Flottant 8,94%
Graphique IMMOBILIÈRE DASSAULT SA
Durée : Période :
Immobilière Dassault SA : Graphique analyse technique Immobilière Dassault SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique IMMOBILIÈRE DASSAULT SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Costa de Beauregard Chairman-Management Board
Sandrine Fougeirol du Boullay CEO & Member-Management Board
Laurent T. Dassault Chairman-Supervisory Board
Benoît Fournial Member-Supervisory Board
Muriel Aubry Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
IMMOBILIÈRE DASSAULT SA5.30%428
GECINA16.55%8 737
THE GPT GROUP13.10%6 264
MIRVAC GROUP7.04%6 194
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.-6.81%5 344
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.6.01%3 668