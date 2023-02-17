Immobiliere Dassault : Document AMF CP. 2023DD885161

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2023DD885161
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16 février 2023
FR0000033243 - DD155215
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
HORIZON SAS personne morale liée à Jean-Baptiste DUZAN, Membre du conseil de surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : IMMOBILIERE DASSAULT SA
LEI : 969500CRQJCR86DNNC50
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 25 avril 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Apport en nature
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033243
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 53.1000 Euro
VOLUME : 615 905.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 53.1000 Euro
VOLUME : 615 905.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 février 2023
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