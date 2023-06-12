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    IMDA   FR0000033243

IMMOBILIÈRE DASSAULT SA

(IMDA)
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Immobiliere Dassault : Document AMF CP. 2023DD914418

12/06/2023 | 18:15
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2023DD914418

09 juin 2023

FR0000033243 - DD167067

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JEAN BAPTISTE DUZAN, Membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : IMMOBILIERE DASSAULT SA

LEI : 969500CRQJCR86DNNC50

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033243

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 48.8900 Euro

VOLUME : 14 771.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 48.8900 Euro

VOLUME : 14 771.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 juin 2023

COMMENTAIRES :

Actions souscrites directement et indirectement par la SAS HORIZON à la suite d'une option pour le paiement du dividende 2022 en

actions. La SAS HORIZON a pour Directeur général la SAS DUZAN CONSEIL, dont le déclarant est le Président.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Immobilière Dassault SA published this content on 12 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 June 2023 16:14:14 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 43,8 M 47,1 M -
Dette nette 2022 241 M 259 M -
PER 2022 8,69x
Rendement 2022 3,14%
Capitalisation 363 M 391 M -
VE / CA 2021 27,3x
VE / CA 2022 24,0x
Nbr Employés 9
Flottant 8,94%
Graphique IMMOBILIÈRE DASSAULT SA
Durée : Période :
Immobilière Dassault SA : Graphique analyse technique Immobilière Dassault SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique IMMOBILIÈRE DASSAULT SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Costa de Beauregard Chairman-Management Board
Sandrine Fougeirol du Boullay CEO & Member-Management Board
Laurent T. Dassault Chairman-Supervisory Board
Benoît Fournial Member-Supervisory Board
Muriel Aubry Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
IMMOBILIÈRE DASSAULT SA-4.59%391
GECINA3.94%7 853
MIRVAC GROUP5.16%5 960
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.1.04%5 575
THE GPT GROUP-4.52%5 179
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION-1.64%4 806
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