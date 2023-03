Immobilière Dassault : forte hausse du dividende 2022

Immobilière Dassault a dévoilé un cash-flow courant de 18,1 millions d’euros en 2022, en progression de 15,3%. Le résultat net, part du groupe, est passé en un an de 72,7 millions d’euros en 2021 à 43,84 millions d’euros, en 2022. L’actif net réévalué ajusté, qui mesure la valeur de son portefeuille d’actifs, a représenté 91,8 euros, par action en hausse de 5,1%. Le groupe immobilier a proposé un dividende en hausse à 2,72 euros par action, réparti entre 1,78 euro en numéraire et 0,94 euro avec option de paiement en actions.



Pour mémoire, le dividende versé en 2022 s'établissait à 1,30 euro par action. Les trois principaux actionnaires (Groupe Dassault, Peugeot Invest et Groupe Horizon) ont marqué leur intention de recevoir le dividende extraordinaire en actions.



Déjà publiés, les revenus locatifs ont atteint 25,7 millions d'euros, en légère hausse de 1,9%, malgré les cessions d'actifs réalisées au cours des deux derniers exercices. A périmètre constant, les revenus annuels sont en hausse de 4,1%, portés par l'évolution favorable des indices de révision ainsi que de la baisse de la vacance locative.



Après une année 2022 au cours de laquelle Immobilière Dassault a effectué le recentrage de ses actifs sur les meilleures adresses parisiennes, le groupe immobilier souhaite pouvoir accroître son patrimoine immobilier centré sur des actifs tertiaires au sein des quartiers " prime ".